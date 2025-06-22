Росіяни завдали ракетного удару по Очакову: троє поранених, зокрема діти 7 та 12 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 червня, російські війська атакували ракетами Очаків у Миколаївській області, унаслідок чого є постраждалі, серед яких – діти.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.
"Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що є пошкоджені житлові будинки.
За даними ДСНС України, в місті Очаків унаслідок влучань виникло кілька пожеж. Зруйновано, попередньо, шість житлових будинків. В інших місцях горів сухостій.
