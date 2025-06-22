УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7856 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Миколаївщини
2 026 13

Росіяни завдали ракетного удару по Очакову: троє поранених, зокрема діти 7 та 12 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, російські війська атакували ракетами Очаків у Миколаївській області, унаслідок чого є постраждалі, серед яких – діти.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Очаків поранено троє людей. Серед них двоє дітей.

"Станом на зараз, госпіталізовано 7-річного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вибух гранати на Миколаївщині: один загиблий, троє поранених

Також зазначається, що є пошкоджені житлові будинки.

За даними ДСНС України, в місті Очаків унаслідок влучань виникло кілька пожеж. Зруйновано, попередньо, шість житлових будинків. В інших місцях горів сухостій.

Росіяни вдарили ракетнами по Очакову
Росіяни вдарили ракетнами по Очакову
Росіяни вдарили ракетнами по Очакову
Росіяни вдарили ракетнами по Очакову
Росіяни вдарили ракетнами по Очакову

Автор: 

Миколаївська область (2371) обстріл (31060) Очаків (212) Миколаївський район (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Нагадаю, що прем'єрство Тимошенко при Ющенку закінчилося приходом до влади Януковича.
показати весь коментар
22.06.2025 19:52 Відповісти
+1
Только Порох! Порошенко-гетьман. ЮВТ- премьер. Женить Ивана Сулиму на ЮВТ и от их брака ждать рождения нового гетьмана!
показати весь коментар
22.06.2025 19:42 Відповісти
+1
Нежить моцкальська.
показати весь коментар
22.06.2025 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только Порох! Порошенко-гетьман. ЮВТ- премьер. Женить Ивана Сулиму на ЮВТ и от их брака ждать рождения нового гетьмана!
показати весь коментар
22.06.2025 19:42 Відповісти
Нагадаю, що прем'єрство Тимошенко при Ющенку закінчилося приходом до влади Януковича.
показати весь коментар
22.06.2025 19:52 Відповісти
Громадяне захотели , чтобы Виктор Федорович почул кожного.
показати весь коментар
22.06.2025 20:10 Відповісти
У серпні-вересні 2008 року за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко портнов працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-17 [17]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів.-----------------''Чому наступним президентом стане Зеленський''

Вівторок, 15 грудня 2015----------а тут Віктор Бобиренко ----як Порошенко допоміг гравцю на піаніно.
показати весь коментар
23.06.2025 07:13 Відповісти
Нежить моцкальська.
показати весь коментар
22.06.2025 20:01 Відповісти
це з того ж удару по полігону де 3-200-х
показати весь коментар
22.06.2025 20:01 Відповісти
Знаю Очаків з дитинства. Подобається це місто. Але мешканці. Значна кількість совкові військові пенсіонери молодшіх чинів, котрі перебрались на південь х мордору. Тому в Очакові досі стоїть пам'ятник Суворову. Саме тому, зараз, мені Очаків ні трохи не шкода
показати весь коментар
22.06.2025 20:17 Відповісти
не заганяй...не знаю чим тобі подобається це село але там багато адекватних людей...Брати Капранови там дитинство провели
показати весь коментар
22.06.2025 20:48 Відповісти
Очаков не сіло, а місто із 1938 року. Брати Капранови (точніше лишився один) це перлини. До речі, коли ти був у Очакові?
показати весь коментар
22.06.2025 21:06 Відповісти
ну, кому і курка птах...мабуть крайній раз був у вересні 2021...Брати Капранови без "точніше"...так і є БРАТИ...
показати весь коментар
22.06.2025 21:44 Відповісти
Дата смерти: 16 апреля 2024 (Дмитрий Капранов). Так буває
показати весь коментар
22.06.2025 22:16 Відповісти
О 21.16 розмовляв з очаківцями-- це не Очаків.
показати весь коментар
22.06.2025 23:11 Відповісти
 
 