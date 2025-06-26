Технодесант з 25-ої бригади: модернізує наземні дрони просто на фронті

Мобільні майстерні 25-ої "Січеславської" бригади десантників дозволяють виготовляти запчастини для дронів на 3D-принтерах прямо на лінії фронту. Як ідеться у сюжеті телемарафону, принтери у дронових майстернях Січеславців працюють без перестанку, виготовляючи запчастини для ремонту чи модернізації дронів.

"Ми їх розробляємо, самі друкуємо, самі ставимо, використовуємо. Ми за один день можемо зробити п’ять, шість, вісім прототипів. Тобто ми прямо тут можемо виготовити все, що нам необхідно, для того, щоб віддати на позиції вже вночі", - розповів військовослужбовець Роти безпілотних наземних систем 25-ої бригади Дмитро.

Наземні дрони виконують у 25-ій бригаді цілий спектр завдань. З тилу вони доставляють боєприпаси та продовольство бійцям на позиції. З позицій - евакуюють поранених під прицілом ворога. "Як показує практика, дрони дають 95% успіху в евакуації. А це спасіння пораненої людини, яка інакше могла би день-два-три лежати на позиції і просто не дочекатися евакуації", - розповів командир Роти безпілотних наземних систем 25-ої бригади з позивним Писар. Наземні дрони закривають логістичні потреби на замінованій території, рятуючи життя військовим. З огляду на вимоги сучасної війни їх модернізують: посилюють захист від ворожих РЕБів, підвищують потужність акумуляторів та подовжують відстань, на яку може рухатися техніка. На деякі навіть вішають Старлінки. Кожне удосконалення робиться під конкретні запити з поля бою. Якщо із браком деталей вихід знайшли, то робочих рук наразі не вистачає. "Потрібні розумні люди - айтішники. Колись їх би в ДШВ не взяли через брак фізичної підготовки. А зараз ці люди критично потрібні - щоб шукати рішення, допомагати виробникам", - каже командир Роти безпілотних наземних систем 25-ої бригади.