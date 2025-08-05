Чесно та відверто про повернення з фронту та життя після втрат - подкаст "Жити Назустріч" від ПУМБ стартував з першим випуском

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Щоб повернення ветеранів було гідним і повноцінним, їм потрібна підтримка — близьких, суспільства — усіх нас.

29 липня на YouTube-каналі ПУМБ вийшов перший епізод нового подкасту "Жити назустріч" — проєкту про реальні історії ветеранів і ветеранок, їхніх родин і друзів, які разом долають виклики повернення до цивільного життя.

Проблема, яку не можна ігнорувати

Понад 1,3 мільйона українців і українок вже повернулися з війни, і їхня кількість зростає щодня. Але для повноцінного повернення недостатньо просто демобілізуватися — потрібна якісна інтеграція: до родини, громади, робочого середовища, суспільства. Часто ветерани та ветеранки змушені долати не лише психологічні й фізичні труднощі, а й бар’єри нерозуміння чи навіть страху з боку суспільства. Банк ПУМБ у межах платформи "Жити назустріч" створює однойменний подкаст, що доводить: шлях адаптації — це спільна відповідальність. Це не про "допомогти комусь", а про жити разом, назустріч.

Про що подкаст

У кожному епізоді ви почуєте відверті історії тих, хто повернувся з війни, і тих, хто з ними поруч. Про непрості рішення, зміни, втрати — і про силу, з якою українці будують нове життя. Ведучий подкасту — Даніель Салем, який тонко відчуває і досвід, і настрій своїх гостей. Кожен ефір доповнює експерт — щоб узагальнити ветеранський досвід, розкрити нові можливості, надати дієві поради.

Перший випуск — історія Захара Бірюкова, ветерана ССО, який втратив дві руки, ногу та око, але повернувся до життя з неймовірною силою. Разом із сестрою Олесею він розповідає, як рідні дізналися про поранення, як приймали нову реальність і підтримували одне одного. А військова психологиня Наталія Сабліна надає практичні поради: як говорити з близькими про поранення, як не зламатися самому — і як пояснити дитині, чому тато повернувся іншим.





Окрім основних випусків подкасту, будуть спеціальні епізоди з Ксенією Драганюк — співзасновницею громадської організації "Землячки", що забезпечує та підтримує жінок-військовослужбовиць на передових позиціях. Вона поспілкується з військовими жінками про [ТК2] прийняття змін.

Отже, другий випуск подкасту буде присвячений темі жіночності після поранень. У ньому військовослужбовиці Анастасія Савка та Яна Залевська діляться своїми відвертими історіями відновлення після важких поранень та розповідають, як фотосесія для проєкту Playboy x ПУМБ "Краса зі шрамом" допомогла їм знову відчути себе привабливими та впевненими. Експерт епізоду – відомий фотограф Костянтин Ліберов розповість про свою роботу над цим проєктом та фототерапію.

Місія подкасту

Показати, що повернення з війни — це про підтримку оточення , а не про героїзм на самоті.

, а не про героїзм на самоті. Надихнути українців бути більш уважними, емпатійними, готовими до взаємодії.

українців бути більш уважними, емпатійними, готовими до взаємодії. Пояснити, що якісна інтеграція можлива — і вона починається з відкритого спілкування між усіма сторонами.

Для кого цей подкаст?

Для тих, хто бажає зробити крок на зустріч до ветеранів та ветеранок .

. Для близьких, які шукають віру, надію і приклади.

Для підприємців, роботодавців, активістів — хто може і хоче допомагати.

Для всіх, хто вірить у силу людяності.

Отже, дивіться прем’єру "Жити назустріч" вже 29 липня на YouTube-каналі ПУМБ. Підпишіться, щоб не пропустити жодного епізоду, і станьте частиною змін, що будують сильне та людяне суспільство.

Довідка:

"Жити назустріч" – ініційована ПУМБ масштабна платформа інтеграції ветеранів та ветеранок у партнерстві з Veteran HUB, Superhumans, Invictus Games Ukraine та Uklon Інклюзивний. Її мета – допомагати тим, хто повертається з війни, якісно інтегруватися у фінансові процеси, трудові відносини, підприємництво та суспільство загалом. Ініціативи в межах платформи "Жити назустріч" сприяють створенню нових можливостей для ветеранів та ветеранок, а також мотивують бізнес, громади і всіх українців робити кроки назустріч одне одному. Дізнатися більше про платформу, реалізовані та заплановані активності й долучитися до ініціатив можна на сайті zhyty-nazustrich.com.ua.

* Проєкт створений за ініціативи ПУМБ спільно з агенцією Adsapience.