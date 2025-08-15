УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9519 відвідувачів онлайн
Новини
299 1

Big Data в маркетингу стають ключовим інструментом формування продуктів, - експерт

Новини компаній

data,big

Технології аналізу великих даних (Big Data) дедалі частіше застосовуються у маркетингу для прогнозування потреб клієнтів, персоналізації пропозицій та вдосконалення продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директор Casino.ua Олександра Бабенка.

"Big Data дозволяють нам не лише створювати більш точні прогнози для маркетингових кампаній, а й отримувати цінну інформацію для покращення нашої платформи. Це допомагає нам реагувати на потреби користувачів швидше й ефективніше, а також створювати нові пропозиції, що відповідають їхнім вимогам", - зазначив він.

За словами Бабенка, компанії аналізують дані з мобільних застосунків, інтернет-платформ та інших джерел, що дає змогу своєчасно реагувати на зміни поведінки споживачів і адаптувати стратегії до умов ринку.

Як зазначають у компанії, використання Big Data не лише вдосконалює існуючі продукти, але й формує нові тенденції, забезпечуючи бізнесу конкурентоспроможність у динамічному середовищі.

Автор: 

бізнес (2074) казино (235) прогноз (1405) азартні ігри (304)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теж хочете якуйсь копійчину збити?
Та заради бога!
показати весь коментар
15.08.2025 19:08 Відповісти
 
 