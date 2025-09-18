Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 098 380 осіб (+930 за добу), 11 191 танк, 32 879 артсистем, 23 277 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 098 380 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу personnel – близько about 1098380 (+930) осіб

танків – 11191 (+2) од

бойових броньованих машин – 23277 (+0) од

артилерійських систем – 32879 (+33) од

РСЗВ – 1491 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390)

крилаті ракети – 3718 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122)

спеціальна техніка – 3965 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті відбулось 155 боєзіткнень, - Генштаб