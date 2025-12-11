Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни, застосували артилерію, міномет, дрони різних типів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Милове, Качкарівка, Тягинка, Високе, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, господарчу споруду, газогони та приватні автомобілі.

Постраждалі та загиблі

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення.

Обстріл Херсона

Внаслідок російського обстрілу міста виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники, попри ризики повторних атак, ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих.







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