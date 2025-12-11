Окупанти 30 разів обстріляли Сумщину: один загиблий, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з ранку 10 грудня до ранку 11 грудня 2025 року, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 20 населених пунктах в 12 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Білопільській громаді пошкоджено легковий автомобіль;

у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий серед мирних жителів.

У лікарні помер 38-річний чоловік, який отримав поранення 17 жовтня внаслідок влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль на території Тростянецької громади.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 17 людей.

Обстріл Сум

Через російські удари у Сумах виникло загоряння 2-поверхової нежитлової будівлі.

Паралельно з гасінням пожежі, фахівці ДСНС обстежили території, які опинилися під обстрілом. За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали аварійні конструкції підлоги.

Всі осередки горіння ліквідовані. На щастя, ніхто не постраждав.







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