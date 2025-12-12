Росія вночі понад 6 годин атакувала дронами державну вугледобувну шахту: двоє працівників поранені. ВIДЕО

Вночі проти 12 грудня російські війська протягом більш ніж шести годин атакували безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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За даними відомства, на території об’єкта зафіксовано близько 18 влучань. Унаслідок ударів почалася пожежа, двоє працівників отримали поранення.

"Новітня історія не знає прикладів, коли б енергетична система окремої держави функціонувала б у таких умовах - умовах настільки масштабного та цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється щодня", - сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Причини та наслідки атаки уточнюються, на місці працюють аварійні служби.

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