Окупанти вдарили по АЗС у Нововодолазькій громаді на Харківщині: шестеро постраждалих, один чоловік - у важкому стані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 грудня, російські війська атакували Харківський район Харківської області, внаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакувала РФ
Як зазначається, ворог атакував безпілотниками Нововодолазьку громаду.
За попередніми даними, окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2". Більш детальна інформація зʼясовується.
Постраждалі через атаку
Спершу було відомо про чотирьох поранених унаслідок атаки. Пізніше повідомили, що загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Один чоловік - у тяжкому стані.
Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.
Повідомляється, що екстрені служби працюють на місці влучання.
"Загроза зберігається по всій області. Перебувайте у безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
Оновлена інформація
За даними ДСНС України, російські війська завдали масованих ударів БпЛА по Харківщині, унаслідок чого сталися пожежі, є постраждалі.
У Нововодолазькій громаді внаслідок влучання по АЗС виникла пожежа: горіли приміщення АЗС та автомобілі. За попередніми даними, постраждали 6 людей.
Крім того, у м. Мерефа горів житловий будинок. Постраждала одна людина.
Наслідки атаки
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