Окупанти вдарили по АЗС у Нововодолазькій громаді на Харківщині: шестеро постраждалих, один чоловік - у важкому стані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 грудня, російські війська атакували Харківський район Харківської області, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакувала РФ

Як зазначається, ворог атакував безпілотниками Нововодолазьку громаду.



За попередніми даними, окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2". Більш детальна інформація зʼясовується.

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Постраждалі через атаку

Спершу було відомо про чотирьох поранених унаслідок атаки. Пізніше повідомили, що загалом шестеро людей зазнали поранень та гострої реакції на стрес. Один чоловік - у тяжкому стані.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Повідомляється, що екстрені служби працюють на місці влучання.

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"Загроза зберігається по всій області. Перебувайте у безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

За даними ДСНС України, російські війська завдали масованих ударів БпЛА по Харківщині, унаслідок чого сталися пожежі, є постраждалі.

У Нововодолазькій громаді внаслідок влучання по АЗС виникла пожежа: горіли приміщення АЗС та автомобілі. За попередніми даними, постраждали 6 людей.



Крім того, у м. Мерефа горів житловий будинок. Постраждала одна людина.



Наслідки атаки

















