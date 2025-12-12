Через нічні атаки РФ без світла залишилися споживачі в Одеській, Донецькій і Харківській областях, - "Укренерго"
Станом на ранок 12 грудня споживачі в Одеській, Донецькій та Харківській областях залишаються без електропостачання через російські атаки.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог завдав дронових ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього, на ранок знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській і Донецькій областях. Також внаслідок бойових дій є локальні знеструмлення на Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх постраждалих від обстрілів регіонах", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначають, що станом на 9:30 споживання електроенергії відповідає рівню попереднього дня. Упродовж доби по всій Україні діють графіки відключень світла.
"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00", - додають в Укренерго.
Нагадаємо, російські окупанти вкотре завдали удару по енергетиці в Одеській області.
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