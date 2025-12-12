РУС
Из-за ночных атак РФ без света остались потребители в Одесской, Донецкой и Харьковской областях, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 12 декабря потребители в Одесской, Донецкой и Харьковской областях остаются без электроснабжения из-за российских атак.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате, на утро обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Донецкой областях. Также в результате боевых действий есть локальные отключения электроэнергии в Харьковской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех пострадавших от обстрелов регионах", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии соответствует уровню предыдущего дня. В течение суток по всей Украине действуют графики отключений света.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00", - добавляют в Укрэнерго.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетике в Одесской области.

