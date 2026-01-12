В Третій корпус перейшов весь склад патронатної служби бригади "Маґура"

Катерина (Цифра) Цимболинець очолила патронатну службу 125-ої ОВМБр. Разом із командою вона перейшла у Третій армійський корпус.

До цього Цифра очолювала патронатку 47-ої бригади "Маґура". Військовослужбовиця пояснила, що залишила посаду через те, що служба існувала "всупереч, а не завдяки підтримці всередині".

"Ми обрали для себе тих, хто відгукнувся в нашому серденьку найбільше. За збігом обставин, ця бригада також починає свою нову історію, як і ми. Моя команда відтепер має честь бути частиною однієї великої родини 125-ої ОВМБр в складі Третього армійського корпусу", — написала вона в Instagram.

Команда Цифри вже почала працювати над супроводом поранених, звільнених з полону і рідних безвісти зниклих, полонених та загиблих військовослужбовців. Патронатка 125-ої бригади стане складовою корпусної Патронатної служби "Янголи".

"Третій армійський корпус відкритий для ініціативних військових, які не можуть реалізувати свої ініціативи у власних підрозділах. Щоб ці класні ініціативи не гинули, приєднуйтесь — ми поділимось досвідом, дамо можливість розвиватись і будувати нову людиноцентричну армію", — наголосила Олена (Гайка) Толкачова, засновниця та командирка "Янголів".

  • Нагадаємо, раніше новопризначений командир 125-ої бригади Володимир Фокін анонсував перезавантаження роботи з особовим складом і родинами військових: бригада переходить на стандарти Третьої штурмової.

Третій армійський корпус (120) 125 окрема важка механізована бригада (9)
Хай Бог помагає.
12.01.2026 20:16 Відповісти
Бережить Боги ,цих дітей Воїнів !!! Вони наше майбутнє !!! ...
12.01.2026 21:47 Відповісти
В командування нема питань до комбрига 47-ї? Від якого тікають волонтери? Мабуть нема, бо самі такі покручі.
12.01.2026 23:59 Відповісти
Це звідти випхали комбата Ширшина після розголосу про "дебільні накази" в Курській області. Хто там лишивсь адекватний? Хто захоче там служити? Сирок, паскуда, на шо ти перетворив ЗСУ?
13.01.2026 00:01 Відповісти
 
 