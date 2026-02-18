Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Янтарне, Іванівка, Микільське, Сонячне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Дудчани, Новокаїри, Трифонівка, Львове, Одрадокам'янка, Монастирське, Веселе та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.Також окупанти понівечили банківську установу, адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення.
У лікарні помер літній чоловік, який дістав тяжкі травми через російський обстріл Корабельного району Херсона зранку 13 лютого. Медики до останнього боролися за життя 83-річного херсонця. Однак поранення виявилися смертельними.
Бо по всій лінії фронту немає чим відігнати їхні міномети і дрг і взагалі покарати їхню артилерію