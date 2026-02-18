Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 256 080 осіб (+740 за добу), 11 681 танк, 37 363 артсистеми, 24 051 ББМ. ІНФОГРАФІКА

спалена ворожа колона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 256 080 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 256 080 (+740) осіб

танків - 11 681 (+3) од.

бойових броньованих машин - 24 051 (+6) од.

артилерійських систем - 37 363 (+40) од.

РСЗВ - 1 648 (+0) од.

засоби ППО - 1 302 (+1) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 137 924 (+1 851) од.

крилаті ракети - 4 314 (+26) од.

кораблі / катери - 29 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 78 919 (+194) од.

спеціальна техніка - 4 072 (+1) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Минув 4382 день москальсько-української війни.
245!! одиниць знищеної техніки та 740 чумардосів за день.
Броня норм, арта, ППО та спецтехніка файно, логістика супер.
БПЛА б'ють рекорди.
Сукупна арта перевалила за 39000!, загальна кількість знищеної техніки перебільшила 159000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
18.02.2026 09:21 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
18.02.2026 09:31 Відповісти
18.02.2026 09:25 Відповісти
А гелікоптер ?
18.02.2026 07:29 Відповісти
А , що - десь було? В новинах, наче не повідомляли... Або збили після підбиттчя підсумків у ГШ - тому викладуть завтра...
18.02.2026 07:57 Відповісти
В ніч на 17 лютого ЗСУ збили вертоліт Ка-27. Операція проводилася в районі Камишли

Напевно завтра з'явиться у звіті, хоча є і така новина

Вранці 17 лютого Генштаб повідомив про збиття російського корабельного вертольота Ка-27. ЗСУ влучили у вертоліт на території Криму.

Мабуть ще веріфікують, завтра буде зрозуміло
18.02.2026 11:27 Відповісти
Старе, як гімно мамонта...І користі від нього - ніякої... Підводних човнів у нас немає, а полетить на пошуково-рятувальну операцію - і його зіб"ємо... Можливо, це була саме вона...
18.02.2026 11:46 Відповісти
Уражено - поняття дуже широке.
18.02.2026 11:10 Відповісти
Здохлих обмаль буде.
18.02.2026 08:42 Відповісти
Зато пушкарі підтянулись.
18.02.2026 08:55 Відповісти
1 851 БпЛА - за весь 22 рік 1 792, лядська русня і небо хоче нам засрати
18.02.2026 11:30 Відповісти
Задовбав вже цей червоноярський улус!!!
Щира Дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×12!
18.02.2026 15:08 Відповісти
 
 