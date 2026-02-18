Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 256 080 осіб (+740 за добу), 11 681 танк, 37 363 артсистеми, 24 051 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 256 080 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 256 080 (+740) осіб
танків - 11 681 (+3) од.
бойових броньованих машин - 24 051 (+6) од.
артилерійських систем - 37 363 (+40) од.
РСЗВ - 1 648 (+0) од.
засоби ППО - 1 302 (+1) од.
літаків - 435 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 137 924 (+1 851) од.
крилаті ракети - 4 314 (+26) од.
кораблі / катери - 29 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 78 919 (+194) од.
спеціальна техніка - 4 072 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Напевно завтра з'явиться у звіті, хоча є і така новина
Вранці 17 лютого Генштаб повідомив про збиття російського корабельного вертольота Ка-27. ЗСУ влучили у вертоліт на території Криму.
Мабуть ще веріфікують, завтра буде зрозуміло
245!! одиниць знищеної техніки та 740 чумардосів за день.
Броня норм, арта, ППО та спецтехніка файно, логістика супер.
БПЛА б'ють рекорди.
Сукупна арта перевалила за 39000!, загальна кількість знищеної техніки перебільшила 159000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Щира Дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×12!