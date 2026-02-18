Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 256 080 человек (+740 за сутки), 11 681 танк, 37 363 артсистемы, 24 051 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 256 080 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 256 080 (+740) человек
танков - 11 681 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 24 051 (+6) ед.
артиллерийских систем - 37 363 (+40) ед.
РСЗО - 1 648 (+0) ед.
средства ПВО - 1 302 (+1) ед.
самолетов - 435 (+0) ед.
вертолетов - 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 137 924 (+1 851) ед.
крылатые ракеты - 4 314 (+26) ед.
корабли / катера - 29 (+0) ед.
подводные лодки - 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 78 919 (+194) ед.
специальная техника - 4 072 (+1) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
