Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 256 080 человек (+740 за сутки), 11 681 танк, 37 363 артсистемы, 24 051 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 256 080 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 256 080 (+740) человек

танков - 11 681 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 24 051 (+6) ед.

артиллерийских систем - 37 363 (+40) ед.

РСЗО - 1 648 (+0) ед.

средства ПВО - 1 302 (+1) ед.

самолетов - 435 (+0) ед.

вертолетов - 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 137 924 (+1 851) ед.

крылатые ракеты - 4 314 (+26) ед.

корабли / катера - 29 (+0) ед.

подводные лодки - 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 78 919 (+194) ед.

специальная техника - 4 072 (+1) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

