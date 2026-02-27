На фронті відбулося 120 боєзіткнень: ворог найбільше тисне на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби 27 лютого на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5324 дрони-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаударів із застосуванням 6 КАБ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Штурмових дій зараз не фіксується.

у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Штурмових дій зараз не фіксується. На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоплатонівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Лиману та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, агресор атакував один раз у районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русиного Яру, Плещіївки, Попового Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Родинське, Шевченко, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Мирноград та Муравка. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 26 окупантів та 15 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту, вісім укриттів ворога та склад боєприпасів, пошкоджено гармату, сім одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та 46 укриттів ворога. Знищено або подавлено 243 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище, атакуючи у бік Злагоди та Тернового.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулися 33 атаки окупантів : у районі Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дев’ять штурмів іще не завершено.

: у районі Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки, Гуляйпільського та Староукраїнки. Дев’ять штурмів іще не завершено. На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

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