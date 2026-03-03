Шлях до миру у війні РФ проти України ще не відкритий, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність негайного припинення вогню та активну дипломатію на тлі загострення ситуації довкола Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

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"Ми на боці миру; ми хочемо, щоб кровопролиття припинилося, сльози припинилися, і щоб наш регіон нарешті досяг міцного миру, якого він прагнув роками… Нашим пріоритетом є досягнення припинення вогню та відкриття дверей для діалогу", - зазначив Ердоган.

Туреччина продовжує дипломатію

Турецький лідер наголосив, що його країна здійснювала і продовжує активні дипломатичні зусилля для припинення протистояння. Зокрема ним було проведено низку телефонних переговорів із міжнародними лідерами, зокрема із президентом США, еміром Катару, спадкоємним принцом Саудівської Аравії, президенткою Єврокомісії, канцлером Німеччини та генеральним секретарем НАТО.

"Під час цих переговорів, окрім висловлення співчуття нашим братам у Перській затоці, ми обговорили, що ми можемо зробити, щоб зупинити війну. Ми активізуватимемо наші контакти на всіх рівнях, доки не буде встановлено припинення вогню та не відновлено спокій у нашому регіоні", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини підкреслив, що його країна має стратегічне значення і розташована в одному з найскладніших регіонів світу, де відбувається переважна більшість криз і конфліктів, що зараз займають міжнародний порядок денний.

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"Якщо не буде своєчасного втручання, цей процес може призвести до значної економічної та геополітичної невизначеності, яку ніхто не зможе витримати", - заявив президент Туреччини.

Згадуючи про зусилля із закінчення війни Росії проти України, президент Туреччини зазначив, що "шлях до миру ще не відкритий".