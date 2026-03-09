У Британії практично вичерпалися запаси газу через війну на Близькому Сході

Велика Британія має запаси природного газу лише на два дні, оскільки уряд був змушений використовувати енергетичні резерви через війну на Близькому Сході та порушення ланцюгів постачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Подробиці

Така ситуація виникла, оскільки все більше танкерів, що перевозять зріджений природний газ, перенаправляються з курсу до Європи в бік Азії через війну з Іраном.

За даними компанії National Gas, що володіє та експлуатує національну газотранспортну систему, у Великій Британії, станом на суботу, було 6 999 гігават-годин (ГВт·год) запасів викопного газу, що відповідає об’ємам споживання на два дні.

Для порівняння, роком раніше цей показник становив 9 105 ГВт·год.

Це викликає побоювання, що Велика Британія може залишитися без газу, якщо криза на Близькому Сході ще більше загостриться.

Як зазначають представники National Gas, Британія продовжує отримувати великі обсяги газу з інших джерел, таких як континентальний шельф, запаси ЗПГ та сполучення з континентальною Європою.

Речник британського міністерства енергетичної безпеки заявив: "Категорично не відповідає дійсності твердження, що Велика Британія має запаси лише на два дні постачання газу. Ми маємо диверсифікований енергетичний баланс та впевнені в безпеці наших поставок".

"Ми співпрацюємо з промисловістю, щоб забезпечити готовність газової системи до майбутнього, включаючи підтримку безпеки постачання в найрідкісніших сценаріях", - додали у міністерстві.

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