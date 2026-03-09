УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини
1 903 18

У Британії практично вичерпалися запаси газу через війну на Близькому Сході

У Британії практично вичерпалися запаси газу

Велика Британія має запаси природного газу лише на два дні, оскільки уряд був змушений використовувати енергетичні резерви через війну на Близькому Сході та порушення ланцюгів постачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Така ситуація виникла, оскільки все більше танкерів, що перевозять зріджений природний газ, перенаправляються з курсу до Європи в бік Азії через війну з Іраном.

За даними компанії National Gas, що володіє та експлуатує національну газотранспортну систему, у Великій Британії, станом на суботу, було 6 999 гігават-годин (ГВт·год) запасів викопного газу, що відповідає об’ємам споживання на два дні.

Для порівняння, роком раніше цей показник становив 9 105 ГВт·год.

Це викликає побоювання, що Велика Британія може залишитися без газу, якщо криза на Близькому Сході ще більше загостриться.

Як зазначають представники National Gas, Британія продовжує отримувати великі обсяги газу з інших джерел, таких як континентальний шельф, запаси ЗПГ та сполучення з континентальною Європою.

Речник британського міністерства енергетичної безпеки заявив: "Категорично не відповідає дійсності твердження, що Велика Британія має запаси лише на два дні постачання газу. Ми маємо диверсифікований енергетичний баланс та впевнені в безпеці наших поставок".

"Ми співпрацюємо з промисловістю, щоб забезпечити готовність газової системи до майбутнього, включаючи підтримку безпеки постачання в найрідкісніших сценаріях", - додали у міністерстві.

Читайте: "Готуйтесь до немислимого": у МВФ попередили про наслідки конфлікту на Близькому Сході

Автор: 

Велика Британія (5979) газ (10724) дефіцит (711) Близький Схід (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Комусь дуже важливо вже вдруге виставляти цю інформацію...
показати весь коментар
09.03.2026 13:54 Відповісти
+6
Навіщо це нам? Пожаліти їх? Вони живуть своє життя і про нас не турбуються, навіщо оці вкиди? Мені на бриташок якось похер абсолютно
показати весь коментар
09.03.2026 14:02 Відповісти
+3
А Гардіан така собі шваль, аби роздмухать паніку, побільше сенсацій...кончені. А стртегічних запасів типу нема, еге ж???
показати весь коментар
09.03.2026 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Комусь дуже важливо вже вдруге виставляти цю інформацію...
показати весь коментар
09.03.2026 13:54 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 13:56 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 14:33 Відповісти
А Гардіан така собі шваль, аби роздмухать паніку, побільше сенсацій...кончені. А стртегічних запасів типу нема, еге ж???
показати весь коментар
09.03.2026 13:56 Відповісти
Guardian технічно правий у цифрі. Сховища працюють на 18% від максимальної потужності - це дійсно близько двох днів резервів.

Але Guardian навмисно опускає головне - що Британія не живе зі складу. Норвегія забезпечує 90% британського газового імпорту - по трубопроводах, які не проходять через Ормуз.
Ліва газета використовує реальну цифру, щоб атакувати операцію в Ірані. Але справжня причина британської газової вразливості - власна енергетична політика лейбористів, яка вбиває британське видобування газу.
показати весь коментар
09.03.2026 15:44 Відповісти
В Європі газ для побутових потреб виробляли з вугілля - але хтось закрив шахти .
показати весь коментар
09.03.2026 17:52 Відповісти
Кого за це дякувати?
показати весь коментар
09.03.2026 13:58 Відповісти
Навіщо це нам? Пожаліти їх? Вони живуть своє життя і про нас не турбуються, навіщо оці вкиди? Мені на бриташок якось похер абсолютно
показати весь коментар
09.03.2026 14:02 Відповісти
Судя с написанного тобой бреда вася-петя тебе на Украину плевать! Для тебя поло умного любителя зеленского и русского мира главное, что бы марафон и квартал фанил!
показати весь коментар
09.03.2026 14:11 Відповісти
Любовний трикутник: П - Т - Н.
показати весь коментар
09.03.2026 14:06 Відповісти
У них під боком на шельфі Норвегія добуває газ. Які проблеми? Возити в триста разів ближче ніж з Кувейту...
показати весь коментар
09.03.2026 14:31 Відповісти
Ну ви і загнули - триста то десь півтора екватора - може 100 ?
показати весь коментар
09.03.2026 17:50 Відповісти
Те що уряд британії в руках марксистів і тут усе можливо, це факт, але поки що газ є, ніяких листів про проблеми з газов від провайдерів не отримував. Фейк ньюс.
показати весь коментар
09.03.2026 14:32 Відповісти
Ну, всі прочитали цю новину і запам'ятали, для чого ще раз?
показати весь коментар
09.03.2026 14:47 Відповісти
У заголовку газу лишилося на два дні, читаєш далі: "постачання газу диверсифіковані". Аби щось написати? І оце рівень журналістики?
показати весь коментар
09.03.2026 15:04 Відповісти
своїх емігрантів пластилінців най в темзу покидають,
і буде їм щастя
показати весь коментар
09.03.2026 15:12 Відповісти
Guardian технічно правий у цифрі. Сховища працюють на 18% від максимальної потужності - це дійсно близько двох днів резервів.

Але Guardian навмисно опускає головне - що Британія не живе зі складу. Норвегія забезпечує 90% британського газового імпорту - по трубопроводах, які не проходять через Ормуз.
показати весь коментар
09.03.2026 15:41 Відповісти
 
 