Саме Іран допоміг РФ зробити блекаут в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що позитивного ставлення в України до режиму в Ірані не може бути, бо саме Тегеран навчав РФ вбивати українців "шахедами".

Про це він сказав під час пресконференції у Мадриді, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна намагалася контактувати із режимом Ірану, щоб Тегеран припинив поставки зброї в РФ.

"Крім партій шахедів, вони їх навчали атакувати наших людей. Далі вони передавали іншу зброю: артилерію, ракети тощо. Після всього цього іранська сторона сказала, що постачань більше не буде, але вони передали їм (росіянам) ліцензії та допомогли побудувати два великих заводи з виробництва дронів.

Сьогодні Росія вийшла на той рівень, коли застосовує 350-500 дронів під час масованої атаки за одну ніч", - пояснив він.

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Також, зауважив Зеленський, в Україні був блекаут.

"Досягти такого результату як блекаут в цій війні можна було виключно завдяки ударам по енергетиці. А удари по енергетиці забезпечували саме іранські дрони "Шахед" та балістичні ракети.

Нічого позитивного у нас до такого режиму, який все це робив із нашою країною, не може бути. Але вони навчали рускіх нас вбивати, саме атакуючими дронами. А ми передали країнам Близького Сходу нашу експертизу, як захищатися. Це різний підхід", - підсумував він.

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