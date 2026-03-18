Саме Іран допоміг РФ зробити блекаут в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що позитивного ставлення в України до режиму в Ірані не може бути, бо саме Тегеран навчав РФ вбивати українців "шахедами".
Про це він сказав під час пресконференції у Мадриді, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна намагалася контактувати із режимом Ірану, щоб Тегеран припинив поставки зброї в РФ.
"Крім партій шахедів, вони їх навчали атакувати наших людей. Далі вони передавали іншу зброю: артилерію, ракети тощо. Після всього цього іранська сторона сказала, що постачань більше не буде, але вони передали їм (росіянам) ліцензії та допомогли побудувати два великих заводи з виробництва дронів.
Сьогодні Росія вийшла на той рівень, коли застосовує 350-500 дронів під час масованої атаки за одну ніч", - пояснив він.
Також, зауважив Зеленський, в Україні був блекаут.
"Досягти такого результату як блекаут в цій війні можна було виключно завдяки ударам по енергетиці. А удари по енергетиці забезпечували саме іранські дрони "Шахед" та балістичні ракети.
Нічого позитивного у нас до такого режиму, який все це робив із нашою країною, не може бути. Але вони навчали рускіх нас вбивати, саме атакуючими дронами. А ми передали країнам Близького Сходу нашу експертизу, як захищатися. Це різний підхід", - підсумував він.
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ЗЕ
Міндіч
Коломойський що привів своєю пропагандою ЗЕ до влади і тд
Зелений торчок делікатно не зазначив, що в першу чергу блекаут в Україні відбувся завдяки мародерству його друзів - членів організованого ним же злочинного угрупування.
а фламінги де ? )