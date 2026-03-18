Повідомлено про підозру тюремнику з Тульської області, який катував українських полонених
Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, який катував полонених воїнів Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Подробиці
За матеріалами справи, фігурантом є один із інспекторів у "виправній колонії № 1 по Тульській області" країни-агресора.
Його прізвище та ім'я наразі не підлягають розголошенню у зв'язку із процесуальними обмеженнями.
Встановлено, що у період з травня 2022 до лютого 2023 року він особисто та разом з "колегами" брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнили до російської тюрми.
За даними розслідування, фігурант регулярно бив потерпілих табельним гумовим кийком ПР-73М по ногах, руках, голові та інших частинах тіла.
Також рашист періодично застосовував до потерпілих психологічний тиск та погрози насильства з фізичною розправою.
Такі злочини є грубим порушенням положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру, йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.
Незважаючи на те, що зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за скоєне.
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