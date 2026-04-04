РФ атакує Україну ударними безпілотниками в ніч на 4 квітня, - Повітряні сили (оновлено)
У ніч на 4 квітня триває атака російських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:20 ПС повідомили:
Харківщина: БпЛА повз Балаклію, курс - західний. БпЛА у напрямку Харкова зі сходу
Харківщина: БпЛА на/повз Берестин, курс - західний (Полтавщина), - повідомлялося о 19:53.
О 20:18 ПС повідомили:
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину, вектор - Гадяч.
- БпЛА на сході Харківщини, повз Ізюм прямують на захід
Полтавщина: БпЛА повз Кобеляки курсом на захід, - повідомлялося о 20:26.
БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, вектор - Миколаїв, - повідомлялося о 20:35.
БпЛА по межі Сумщини і Полтавщини, курс - західний, - повідомлялося о 20:37.
БпЛА у напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 20:45.
БпЛА на Суми з південного заходу, - повідомлялося о 21:08.
БпЛА на Черкаси зі сходу, - повідомлялося о 21:11.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про рух нових груп ворожих дронів.
О 22:43 повідомлялося:
- Сумщина - група БпЛА повз н.п. Буринь, західним курсом.
- Харківщина група БпЛА курсом на н.п. Краснопавліку зі сходу.
О 23:16 повідомлялося:
- Сумщина - група БпЛА повз н.п. Дубов'язівка, курсом на Чернігівщину.
- Чернігівщина - БпЛА поблизу н.п. Макошине, Михайло-Коцюбинське, Сновськ
Група БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 23:59.
Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське),- повідомлялося о 00:17.
О 00:36 повідомлялося:
- Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Кременчук.
- Група БпЛА з Чорного моря продовжує рух в напрямку н.п. Чорноморське.
- Харківщина - БпЛА поблизу н.п. Близнюки, Олександрівка
О 01:42 повідомлялося:
- Група БпЛА на Сумщині повз Степанівку, західним курсом.
- Група БаЛА з Чорного моря в напярмку Одещини (Затока)
- БпЛА на Харківщині - курсом на Вільшани, Люботин з півночі.
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