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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну ударними безпілотниками в ніч на 4 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили попередили про рух ударних дронів увечері 3 квітня

У ніч на 4 квітня триває атака російських безпілотників. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:20 ПС повідомили:

Харківщина: БпЛА повз Балаклію, курс - західний. БпЛА у напрямку Харкова зі сходу

Харківщина: БпЛА на/повз Берестин, курс - західний (Полтавщина), - повідомлялося о 19:53.

О 20:18 ПС повідомили:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину, вектор - Гадяч.
  • БпЛА на сході Харківщини, повз Ізюм прямують на захід

Полтавщина: БпЛА повз Кобеляки курсом на захід, - повідомлялося о 20:26.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, вектор - Миколаїв, - повідомлялося о 20:35.

БпЛА по межі Сумщини і Полтавщини, курс - західний, - повідомлялося о 20:37.

БпЛА у напрямку Харкова з півночі, - повідомлялося о 20:45.

БпЛА на Суми з південного заходу, - повідомлялося о 21:08.

БпЛА на Черкаси зі сходу, - повідомлялося о 21:11.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про рух нових груп ворожих дронів.

О 22:43 повідомлялося:

  • Сумщина - група БпЛА повз н.п. Буринь, західним курсом.
  • Харківщина група БпЛА курсом на н.п. Краснопавліку зі сходу.

О 23:16 повідомлялося:

  • Сумщина - група БпЛА повз н.п. Дубов'язівка, курсом на Чернігівщину.
  • Чернігівщина - БпЛА поблизу н.п. Макошине, Михайло-Коцюбинське, Сновськ

Група БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 23:59.

Група БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморське),- повідомлялося о 00:17.

О 00:36 повідомлялося:

  • Група БпЛА на Полтавщині - курсом на Кременчук.
  • Група БпЛА з Чорного моря продовжує рух в напрямку н.п. Чорноморське.
  • Харківщина - БпЛА поблизу н.п. Близнюки, Олександрівка

О 01:42 повідомлялося:

  • Група БпЛА на Сумщині повз Степанівку, західним курсом.
  • Група БаЛА з Чорного моря в напярмку Одещини (Затока)
  • БпЛА на Харківщині - курсом на Вільшани, Люботин з півночі.

Дивіться також: РФ випустила 579 БпЛА та ракет по Україні: ППО знешкодила 541 ціль. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) атака (1803) Повітряні сили (3544)
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