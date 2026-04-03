Росіяни ввечері вдарили по Херсону: є постраждалі, виникли перебої з водою

Ввечері 3 квітня російські війська знову атакували Херсон. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомила Херсонська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Троє постраждалих

Близько 19:45 російські війська обстріляли Корабельний район. Унаслідок атаки 31-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкове поранення лівої ноги. На момент удару вона перебувала у квартирі.

Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу - 53-річну жінку доправили до лікарні, у неї вибухова травма й уламкові поранення грудної клітки.

Крім того, за допомогою до медиків звернувся 25-річний херсонець, якого після 22:00 російські окупанти атакували з безпілотника на території лікарні.

Він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення лівого плеча. Медики дообстежують постраждалого чоловіка.

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Перебої з водою

Також через ворожий удар по Корабельному району виникли перебої з водопостачанням.

"Через пошкодження мережі в Шуменському мікрорайоні залишилися без водопостачання близько 20 багатоповерхових будинків. Фахівці водоканалу працюють над вивченням обсягів пошкоджень і приступлять до аварійно-відновлювальних робіт за найменшої нагоди", - повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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