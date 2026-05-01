Донецький "Шахтар" програв "Крістал Пелес" 1:3 у першому півфіналі Ліги конференцій
Донецький "Шахтар" зазнав поразки від англійського "Крістал Пелес" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій. Поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь представника Англії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками матчу, що відбувся у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана.
Через війну український клуб змушений проводити домашні єврокубкові ігри за межами країни.
Активний початок і перевага гостей
Англійська команда з перших хвилин взяла гру під контроль і створювала небезпечні моменти біля воріт суперника. "Шахтар" намагався відповідати швидкими контратаками, однак оборона гостей діяла впевнено.
У першому таймі "Крістал Пелес" зумів реалізувати свою перевагу, відкривши рахунок та закріпивши успіх ще одним голом. Донеччани змушені були наздоганяти суперника вже після перерви.
Шанси на реванш залишаються
У другому таймі "Шахтар" активізувався та зумів скоротити відставання, однак гості швидко відновили перевагу і встановили остаточний рахунок 1:3.
"Головний тренер після матчу зазначив, що команда ще має шанс виправити ситуацію: "Ми розуміємо свої помилки і будемо готуватися до матчу-відповіді, щоб поборотися за фінал".
Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Лондоні. Саме там вирішиться, хто з цієї пари вийде до фіналу турніру.
Але от центрбеки.... так, збірники. Отакі вони нині є.
Проблема інша: нині в Україні кращих попросту НЕМА! Є лише майстерністю співмврні...
І перша причина цього - касапи з ******, тобто, війна.
Ну, і повномаштабна, до якої призвели результати виборів 2019 року...
Можна перераховувати причини і далі, вони названі - не єдині. Але то вже будуть чисто специфічні футбольні, хоча і перелік їх слід розпочинати з чисто організаційних...