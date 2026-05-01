Донецький "Шахтар" програв "Крістал Пелес" 1:3 у першому півфіналі Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від англійського "Крістал Пелес" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій. Поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь представника Англії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками матчу, що відбувся у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана.

Через війну український клуб змушений проводити домашні єврокубкові ігри за межами країни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Активний початок і перевага гостей

Англійська команда з перших хвилин взяла гру під контроль і створювала небезпечні моменти біля воріт суперника. "Шахтар" намагався відповідати швидкими контратаками, однак оборона гостей діяла впевнено.

У першому таймі "Крістал Пелес" зумів реалізувати свою перевагу, відкривши рахунок та закріпивши успіх ще одним голом. Донеччани змушені були наздоганяти суперника вже після перерви.

Шанси на реванш залишаються

У другому таймі "Шахтар" активізувався та зумів скоротити відставання, однак гості швидко відновили перевагу і встановили остаточний рахунок 1:3.

"Головний тренер після матчу зазначив, що команда ще має шанс виправити ситуацію: "Ми розуміємо свої помилки і будемо готуватися до матчу-відповіді, щоб поборотися за фінал".

Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Лондоні. Саме там вирішиться, хто з цієї пари вийде до фіналу турніру.

