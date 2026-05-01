Донецький "Шахтар" програв "Крістал Пелес" 1:3 у першому півфіналі Ліги конференцій

Футбол: Шахтар - Крістал Пелас

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від англійського "Крістал Пелес" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій. Поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь представника Англії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться за підсумками матчу, що відбувся у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана.

Через війну український клуб змушений проводити домашні єврокубкові ігри за межами країни.

Активний початок і перевага гостей

Англійська команда з перших хвилин взяла гру під контроль і створювала небезпечні моменти біля воріт суперника. "Шахтар" намагався відповідати швидкими контратаками, однак оборона гостей діяла впевнено.

У першому таймі "Крістал Пелес" зумів реалізувати свою перевагу, відкривши рахунок та закріпивши успіх ще одним голом. Донеччани змушені були наздоганяти суперника вже після перерви.

Шанси на реванш залишаються

У другому таймі "Шахтар" активізувався та зумів скоротити відставання, однак гості швидко відновили перевагу і встановили остаточний рахунок 1:3.

"Головний тренер після матчу зазначив, що команда ще має шанс виправити ситуацію: "Ми розуміємо свої помилки і будемо готуватися до матчу-відповіді, щоб поборотися за фінал".

Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Лондоні. Саме там вирішиться, хто з цієї пари вийде до фіналу турніру.

Та й бог з ним. В Важливості цієї новини 0% за день.
01.05.2026 00:32 Відповісти
Трохи не так. Шкода Україну з коофіціентами. Падаємо далі. А от шахтар - до лампочки. Дуже шкода, що в Збірну України визивають тахих футболістів, а їх там 3штуки з воротар ем.
01.05.2026 00:50 Відповісти
ну, Різник - те ще нічого, пару раз виручив.
Але от центрбеки.... так, збірники. Отакі вони нині є.
Проблема інша: нині в Україні кращих попросту НЕМА! Є лише майстерністю співмврні...
І перша причина цього - касапи з ******, тобто, війна.
Ну, і повномаштабна, до якої призвели результати виборів 2019 року...
Можна перераховувати причини і далі, вони названі - не єдині. Але то вже будуть чисто специфічні футбольні, хоча і перелік їх слід розпочинати з чисто організаційних...
01.05.2026 01:19 Відповісти
шахтар це крадені гроші у Україців та витрачені на іграшку ахметки
01.05.2026 04:00 Відповісти
ТРЕБА АНГЛІЧАНАМ В ОРЕНДУ ЧАСТИНУ УКРАЇНИ ДАТИ ЗА ВИЯВЛЕННЯ РАХУНКІВ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ КОРУПЦІОНЕРІВ !)
01.05.2026 04:59 Відповісти
Народ воює а ці броньовані зеленью агодовані бугаї все грають. Мразота.
01.05.2026 06:37 Відповісти
Завжди була конченою командою. З якого дива будь які футболісти є критичною інфраструктурою? Брєд. Викидання грошей у повітря. Краще би електростанцію купили б, ніж утримувати бєспрлєзних кончених тіпа спортсменів. Ніяких виграшів ні у кого у кончених команд і у збірній не буде. Це закономірно. Хто дивиться футбол? Ті самі що і квартал бубочки. Новина не заслуговує жодної уваги. Для чого гімном заповнювати новини? Ха ха ха.
01.05.2026 07:00 Відповісти
 
 