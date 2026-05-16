Російські дрони атакували Харків уночі та зранку: пошкоджено метро та цивільну інфраструктуру

У ніч на 16 травня російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе типу "Shahed" по Харкову, завдавши ударів по кількох районах міста. Під обстрілами опинилися Холодногірський, Основ’янський, Шевченківський та Київський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перший удар було зафіксовано близько 00:33 у Холодногірському районі. Пізніше, впродовж ночі, ворог двічі атакував Основ’янський район. Внаслідок одного з ударів постраждала жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Зранку близько 06:27 ворожий БпЛА влучив у центральну частину Харкова в Шевченківському районі. За попередніми даними, удар припав по дорожньому покриттю. Було пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міського електротранспорту, тролейбус та зупинку громадського транспорту.

"Пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина", - згодом повідомив Терехов.

Також зафіксовано падіння уламків ворожого дрона у Київському районі міста.

Що передувало?

Ввечері 15 травня російські війська атакували дронами два райони Харкова. Постраждала одна людина.

