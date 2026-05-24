Ворог атакував безпілотником Богодухів: відомо про вісьмох постраждалих

Сьогодні, 24 травня, російські війська вдарили БпЛА по місту Богодухів у Харківській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Поранені

Як зазначається, 66-річний чоловік та 68-річна жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані.

Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики оперативно надали необхідну допомогу.

Пізніше Синєгубов поінформував, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по м. Богодухів збільшується.

36-річний, 47-річний та 53-річний чоловіки з вибуховими травмами шпиталізовані.

Також медики відвезли до лікарні 33-річну жінку, яка також зазнала вибухового поранення.

Повідомляється, що стан усіх постраждалих - середнього ступеня важкості. Всім надається медична допомога.

Пошкодження

За даними голови ОВА, пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку.

Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу.