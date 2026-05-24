Новини Обстріли Харківщини Удар по Богодухову безпілотниками
Ворог атакував безпілотником Богодухів: відомо про вісьмох постраждалих

Удар БпЛА по Богодухову

Сьогодні, 24 травня, російські війська вдарили БпЛА по місту Богодухів у Харківській області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Поранені

  • Як зазначається, 66-річний чоловік та 68-річна жінка з вибуховими пораненнями були шпиталізовані.
  • Також гострої реакції на стрес зазнали 48-річний чоловік та 49-річна жінка. Медики оперативно надали необхідну допомогу.

Пізніше Синєгубов поінформував, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по м. Богодухів збільшується.

  • 36-річний, 47-річний та 53-річний чоловіки з вибуховими травмами шпиталізовані.
  • Також медики відвезли до лікарні 33-річну жінку, яка також зазнала вибухового поранення.

Повідомляється, що стан усіх постраждалих - середнього ступеня важкості. Всім надається медична допомога.

Пошкодження

За даними голови ОВА, пошкоджено 15 автомобілів та скління вікон багатоквартирного будинку.
Екстрені служби усувають наслідки ворожого обстрілу.

обстріл (34108) Харківська область (2740) Богодухівський район (159) Богодухів (36)
Була там у 90-х пвошна учебка для операторів Оса-Ока
24.05.2026 10:42 Відповісти
 
 