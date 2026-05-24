Ворог вдарив по Богодухову: постраждали двоє дорослих і 5-річна дівчинка

Ввечері 24 травня російські загарбники вдарили БпЛА по Богодухову Харківської області. Постраждали двоє дорослих і дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є постраждалі

"Черговий ворожий удар БпЛА по місту Богодухів. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 5-річна дівчинка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Доба на Харківщині: під ударом 18 населених пунктів, загинули троє людей, постраждали – п’ятеро. ФОТОрепортаж

Нагадаємо:

Вдень 23 травня російські війська вдарили БпЛА по місту Богодухів у Харківській області, унаслідок чого є постраждалі.

Дивіться також: Ворог атакував безпілотником Богодухів: постраждали 13 людей. ФОТОрепортаж (оновлено)