Ворог вдарив по Богодухову: постраждали двоє дорослих і 5-річна дівчинка
Ввечері 24 травня російські загарбники вдарили БпЛА по Богодухову Харківської області. Постраждали двоє дорослих і дитина.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
"Черговий ворожий удар БпЛА по місту Богодухів. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 5-річна дівчинка. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо:
Вдень 23 травня російські війська вдарили БпЛА по місту Богодухів у Харківській області, унаслідок чого є постраждалі.
