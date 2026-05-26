РФ атакувала Запоріжжя: щонайменше двоє постраждалих, горять авто
Російські окупанти атакували Запоріжжя. Відомо про поранених та пожежі.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, перед цим очільник області попереджав про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області, а також безпілотників.
"Щонайменше двоє людей травмовані, горять автівки - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.
росіяни продовжують терор обласного центру. Тривога триває вже понад дві години - до відбою перебувайте в безпечних місцях", - зазначив Федоров.
