РФ атакувала Одесу, коли люди чекали транспорт на зупинці: троє постраждалих (оновлено). ФОТО
Зранку 8 червня російські війська атакували Одесу. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
"Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.
Обставини уточнюються
Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється. На місці працюють відповідні служби, встановлюються масштаби пошкоджень та деталі інциденту.
Оновлення
Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ранкової атаки постраждали троє людей. 2 жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі.
"Всіх з осколковими пораненнями доставлено до медзакладу, лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.
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