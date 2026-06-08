РФ атакувала Одесу, коли люди чекали транспорт на зупинці: троє постраждалих (оновлено). ФОТО

Зранку 8 червня російські війська атакували Одесу. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Обставини уточнюються

Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється. На місці працюють відповідні служби, встановлюються масштаби пошкоджень та деталі інциденту.

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ранкової атаки постраждали троє людей. 2 жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі.

"Всіх з осколковими пораненнями доставлено до медзакладу, лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт.

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