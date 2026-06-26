Окупанти вдарили по АЗС у Сумах: троє людей постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 червня, російські війська вчергове атакували автозаправні станції на території Сум.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Як зазначається, унаслідок російських ударів постраждали троє людей. Усім надається необхідна медична допомога.

Григоров наголосив, що у червні ворог значно посилив удари саме по цих об’єктах.

"Це цілеспрямована тактика росіян – бити по паливній інфраструктурі", - зауважив він.

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Посилення заходів безпеки

Також повідомляється, що сьогодні було проведено позачергову детальну нараду з керівниками мереж АЗС, правоохоронцями, рятувальниками та відповідальними службами.

Обговорювалися додаткові заходи безпеки на таких об’єктах, алгоритми дій персоналу під час повітряної тривоги та загрози атак БпЛА.

"Заходи захисту об’єктів паливної інфраструктури посилюватимуться", - наголосив Григоров.

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Крім того, він звернувся до працівників і відвідувачів АЗС: "Під час повітряної тривоги або загрози атаки не залишайтеся на території заправки. Відійдіть на безпечну відстань і перебувайте у безпечному місці".

Деталі

За даними начальника МВА Сергія Кривошеєнка, росіяни вдарили "Ланцетами" по двох автозаправних станціях у Копаківському районі Сум.

Постраждалі чоловіки 36 та 39 років та працівниця однієї з заправних станцій отримують медичну допомогу, двоє з них доставлені до стаціонару у задовільному стані.

Пошкоджень зазнали дві будівлі. Наслідки ліквідовуються.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідували пожежу та обстежили території влучань. Пошкоджені 2 цивільні автомобілі.

Наслідки атаки







