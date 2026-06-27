Дві людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Чернігів. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 27 червня, російські війська атакували безпілотниками Чернігів, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що дві людини постраждали в результаті падіння БПЛА. Вони дістали осколкові поранення.
Деталі
За даними ГУ Нацполіції в Чернігівській області, попередньо відомо, що внаслідок ворожого терору мирного населення постраждали двоє людей - 72-річний чоловік та 48-річна жінка.
Через атаки по цивільних обʼєктах пошкоджено будівлю навчального закладу в одному з мікрорайонів міста, пʼять житлових будинків, гараж та автомобіль.
Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
Також ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку в м.Городня - поліцейські одразу вивели з оселі літню жінку.
Наслідки удару
Що передувало
До цього Брижинський повідомляв, що на місто летить близько 10 "шахедів", працює ППО.
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