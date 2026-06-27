УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8648 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Чернігів
565 1

Дві людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА на Чернігів. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 червня, російські війська атакували безпілотниками Чернігів, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що дві людини постраждали в результаті падіння БПЛА. Вони дістали осколкові поранення.

Читайте: Ворог вдарив дроном поблизу "Нової пошти" у Семенівці на Чернігівщині: постраждав чоловік

Деталі

За даними ГУ Нацполіції в Чернігівській області, попередньо відомо, що внаслідок ворожого терору мирного населення постраждали двоє людей - 72-річний чоловік та 48-річна жінка.

Через атаки по цивільних обʼєктах пошкоджено будівлю навчального закладу в одному з мікрорайонів міста, пʼять житлових будинків, гараж та автомобіль.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Також ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку в м.Городня - поліцейські одразу вивели з оселі літню жінку.

Наслідки удару

Удар РФ по Чернігову
Удар РФ по Чернігову
Удар РФ по Чернігову
Удар РФ по Чернігову

Що передувало

До цього Брижинський повідомляв, що на місто летить близько 10 "шахедів", працює ППО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Чернігівщині: під ударами АЗС і житловий сектор, є поранений. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34744) Чернігів (906) Чернігівська область (1404) Чернігівський район (199)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 