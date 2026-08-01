Вибухи пролунали в Києві: ворог атакував балістикою (доповнено)

У ніч на 1 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Повітряні сили ЗСУ.

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Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, - повідомлялося о 01:29.

Балістика на Київ

Балістична ракета на Чернігівщині у напрямку Києва, - повідомлялося о 01:32.

Ще балістичні ракети на Київ з півночі, - повідомлялося о 01:33.

Ще балістичні ракети на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 01:34.

Балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:36.

Балістична ракета через Полтавщину у напрямку Києва, - повідомлялося о 01:38.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ перебуває під балістичним обстрілом. Пролунали вибухи.

Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомили ПС о 01:43.

Ще ракета з півночі на Київ, - повідомили ПС о 01:45.

Повторна атака

Згодом у Києві пролунала нова серія вибухів. Росія завдала повторного балістичного удару.

Ракета з півночі на Київ, - повідомлялося о 02:03.

Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 02:03.

Ще балістичні ракети на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 02:04.

О 02:48 оголосили відбій балістичної загрози в Києві.