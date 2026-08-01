Вибухи пролунали в Києві: ворог атакував балістикою (доповнено)
У ніч на 1 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Повітряні сили ЗСУ.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, - повідомлялося о 01:29.
Балістика на Київ
Балістична ракета на Чернігівщині у напрямку Києва, - повідомлялося о 01:32.
Ще балістичні ракети на Київ з півночі, - повідомлялося о 01:33.
Ще балістичні ракети на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 01:34.
Балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:36.
Балістична ракета через Полтавщину у напрямку Києва, - повідомлялося о 01:38.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ перебуває під балістичним обстрілом. Пролунали вибухи.
Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомили ПС о 01:43.
Ще ракета з півночі на Київ, - повідомили ПС о 01:45.
Повторна атака
Згодом у Києві пролунала нова серія вибухів. Росія завдала повторного балістичного удару.
Ракета з півночі на Київ, - повідомлялося о 02:03.
Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 02:03.
Ще балістичні ракети на Чернігівщині у напрямку Києва з північного напрямку, - повідомлялося о 02:04.
О 02:48 оголосили відбій балістичної загрози в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль