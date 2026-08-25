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Окупанти атакували реактивним дроном Харків: є постраждалі, пошкоджено близько десяти будинків
Сьогодні, 25 серпня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Харкову, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, зафіксовано удар ворожого реактивного дрона, пошкоджено близько десяти приватних будинків, кілька авто.
Постраждалі
Також повідомляється, що надходить інформація про постраждалих. Наразі відомо про двох постраждалих від ворожого удару по Основʼянському району.
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