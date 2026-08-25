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Новини Обстріл Харкова
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Окупанти атакували реактивним дроном Харків: є постраждалі, пошкоджено близько десяти будинків

Росіяни вдарили по Харкову

Сьогодні, 25 серпня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Харкову, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, зафіксовано удар ворожого реактивного дрона, пошкоджено близько десяти приватних будинків, кілька авто.

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Постраждалі

Також повідомляється, що надходить інформація про постраждалих. Наразі відомо про двох постраждалих від ворожого удару по Основʼянському району.

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обстріл (36336) Харків (5667) Харківська область (3133) Харківський район (1066)
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