Ворог ударив по складу в Запоріжжі: спалахнула пожежа
У ніч проти середи, 26 серпня 2026 року, ворог атакував Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За даними ОВА, удар завдано по складському приміщенню. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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