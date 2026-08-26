Ворог ударив по складу в Запоріжжі: спалахнула пожежа

У ніч проти середи, 26 серпня 2026 року, ворог атакував Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, удар завдано по складському приміщенню. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.