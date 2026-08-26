НПЗ у Кстово Нижньогородської області горить після нічної атаки. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 26 серпня 2026 року, дрони атакували Нижньогородську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Посилаючись на дані місцевих мешканців, видання стверджує, що горить НПЗ у Кстово.

Опубліковані відео фіксують наслідки атаки.

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