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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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НПЗ у Кстово Нижньогородської області горить після нічної атаки. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 26 серпня 2026 року, дрони атакували Нижньогородську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Посилаючись на дані місцевих мешканців, видання стверджує, що горить НПЗ у Кстово.

Опубліковані відео фіксують наслідки атаки.

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Кстово горить НПЗГорить нпз у Кстово

Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

НПЗ (796) Удари по РФ (1266) Нижньогородська область РФ (17)
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