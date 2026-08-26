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НПЗ у Кстово Нижньогородської області горить після нічної атаки. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 26 серпня 2026 року, дрони атакували Нижньогородську область РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Перші деталі
Посилаючись на дані місцевих мешканців, видання стверджує, що горить НПЗ у Кстово.
Опубліковані відео фіксують наслідки атаки.
Більше інформації на цю мить не відомо.
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