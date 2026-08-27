Росія атакувала Одесу: пошкоджені інфраструктура, школа та багатоповерхівка (оновлено). ФОТОрепортаж

Одеса майже всю ніч і ранок перебувала під російською атакою. Пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерхівку, постраждалих не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерховий будинок.

Усі деталі зʼясовуємо. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнули пожежі за кількома адресами. Пошкоджено фасад, дах та скління 16-поверхівки, будівлю навчального закладу, приватний будинок з гаражем та автомобілі.

Вогонь охопив господарські споруди, гараж та суху траву.













Що передувало?

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну балістичними й крилатими ракетами, КАБами та ударними БПЛА:

у Києві уламки впали у дворі житлового будинку в Подільському районі та на території навчального закладу в Шевченківському. Є інформація про удар по Епіцентру в Борисполі.

у Кривому Розі ворог атакував промислове підприємство двома балістичними ракетами. Поранено дві людини.

по Запоріжжю також били ракетами. Постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та кілька будівель.

балістичними ракетами та реактивними БпЛА атаковано Полтавщину.

Херсон також цієї ночі був під ударами росіян. Через влучання виникли пожежі, зокрема загорілася двоповерхова будівля магазину.

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