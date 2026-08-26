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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

шахеди

Ввечері 26 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 20:11 - Реактивний БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.

О 20:13 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 20:14 - Реактивний БпЛА на Сумщині , курс південно-західний н.п.Талалаївка, Ромни.

О 20:16 - Дніпропетровщина: реактивний БпЛА повз Юріївку в напрямку Харківщини.

О 20:17 - КАБи на Донеччину.

Оновлена інформація

О 20:31 - Одещина - реактивний БпЛА в напрямку Іванівки.

О 20:41 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря - на південь Одещини (Татарбунари).

О 20:44 - Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Прилуки курсом на Київщину.

О 20:50 - Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА у напрямку Яворницького/м.Дніпро зі сходу.

О 20:56 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 20:56 - Ракета на Чернігівщині в напрямку Київщини.

О 21:01 - Швидкісна ціль на Сумщині.

О 21:02 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше Росія вдарила по Чернігову дронами: серед постраждалих двоє дітей.

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Автор: 

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