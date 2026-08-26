Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 26 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:11 - Реактивний БпЛА на сході Полтавщини курсом на Карлівку.
О 20:13 - Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
О 20:14 - Реактивний БпЛА на Сумщині , курс південно-західний н.п.Талалаївка, Ромни.
О 20:16 - Дніпропетровщина: реактивний БпЛА повз Юріївку в напрямку Харківщини.
О 20:17 - КАБи на Донеччину.
Оновлена інформація
О 20:31 - Одещина - реактивний БпЛА в напрямку Іванівки.
О 20:41 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря - на південь Одещини (Татарбунари).
О 20:44 - Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Прилуки курсом на Київщину.
О 20:50 - Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА у напрямку Яворницького/м.Дніпро зі сходу.
О 20:56 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 20:56 - Ракета на Чернігівщині в напрямку Київщини.
О 21:01 - Швидкісна ціль на Сумщині.
О 21:02 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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