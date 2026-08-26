Росія свідомо пошкодила половину американських підприємств в Україні, - Блюменталь

Російські війська навмисно завдали ракетних та дронових ударів по майже половині американських підприємств, які працюють в Україні.

Про це заявив сенатор від Демократичної партії США Річард Блюменталь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.

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"Це не випадковість, а навмисні атаки"

Він наголосив, що російські атаки були сплановані й завдали збитків на мільйони доларів.

"Американці мають бути обурені тим, що американські підприємства були цілеспрямовано й навмисно атаковані Путіним. Не має бути жодних сумнівів: це не випадковість, це навмисні та повторювані атаки. Вони завдали збитків на мільйони доларів і є повним нехтуванням міжнародним правом, не кажучи вже про елементарну мораль",- сказав сенатор.

Американський законодавець висловив сподівання, що бізнес активніше звертатиметься до влади США, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Крім того, він наголосив на необхідності запровадження нових санкцій проти РФ.

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"Путін розуміє лише силу"

"Законопроєкт про санкції проти Росії може кардинально змінити ситуацію з економікою Путіна - особливо в момент потенційно безпрецедентної кризи. А Путін розуміє лише силу. Він — гангстер, який розуміє лише силу. І законопроєкт про санкції проти Росії — це кувалда, яка може застосувати саме ту силу, яку Путін розуміє",- додав Блюменталь.

Нагадаємо, що також сенатор-демократ Річард Блюменталь, який є одним із співавторів законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, заявив, що сподівається на остаточне ухвалення документа вже у вересні 2026 року.

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