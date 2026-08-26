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Новини Візит Реткліффа до Москви
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Забудьте про це. Будуть наслідки: Сподіваюся, глава ЦРУ передав Путіну попередження щодо ескалації, - Блюменталь

Блюменталь прокоментував візит директора ЦРУ до Росії

Сенатор США Річард Блюменталь прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Попередження для Путіна

"Я не отримував жодної закритої інформації чи розвідданих. Але як людина, яка знайома з розвідданими щодо Путіна і загалом щодо України, я сподіваюся, що він передав попередження щодо ескалації. А саме: забудьте про це. Будуть наслідки", – зазначив Блюменталь.

Сенатор зауважив, що російський диктатор має знати, що "Сполучені Штати будуть залучені, якщо відбудеться така ескалація, яку він може розглядати".

"Я сподіваюся – насправді я дуже сподіваюся, – що послання було таким: "Не робіть цього. Забудьте про це. Вам не дадуть можливості діяти безкарно", – наголосив Блюменталь.

Також читайте: Трамп про візит директора ЦРУ Реткліффа до РФ: США хочуть миру в Україні, можливо, "щось вийде"

Що передувало?

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа про візит глави ЦРУ до Москви: Ми дізналися напередодні, про результати буде відомо наступного тижня

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Топ коментарі
+2
про ядерку чи яка ще може бути ескалація ?
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26.08.2026 19:27 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=GxBGdH7TDow&t=5s

РЕПЕТИЦИЯ УДАРА ПО РФ / УКРАИНА ПЕРЕД СУДЬБОНОСНЫМ РЕШЕНИЕМ /№1193/ ЮРИЙ ШВЕЦ

Саме тут Швець розповів, якою була підготовка від НАТО до візиту директора до хйла ... а сме - 18 серпня навчання НАТО над ( біля) північнозахідним кордоном рашки .
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26.08.2026 19:27 Відповісти
+1
Й лиш через тиждень директор ЦРУ прибув до вова-1 ( вова-2 то зе) , я ЯК й ЧИМ й ЧеРЕЗ ЯКУ КРАЇНУ прибув ... то за посилання слухайте нижче на розповіді Швеця .
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26.08.2026 19:31 Відповісти

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