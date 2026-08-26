Забудьте про це. Будуть наслідки: Сподіваюся, глава ЦРУ передав Путіну попередження щодо ескалації, - Блюменталь
Сенатор США Річард Блюменталь прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Попередження для Путіна
"Я не отримував жодної закритої інформації чи розвідданих. Але як людина, яка знайома з розвідданими щодо Путіна і загалом щодо України, я сподіваюся, що він передав попередження щодо ескалації. А саме: забудьте про це. Будуть наслідки", – зазначив Блюменталь.
Сенатор зауважив, що російський диктатор має знати, що "Сполучені Штати будуть залучені, якщо відбудеться така ескалація, яку він може розглядати".
"Я сподіваюся – насправді я дуже сподіваюся, – що послання було таким: "Не робіть цього. Забудьте про це. Вам не дадуть можливості діяти безкарно", – наголосив Блюменталь.
Що передувало?
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
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РЕПЕТИЦИЯ УДАРА ПО РФ / УКРАИНА ПЕРЕД СУДЬБОНОСНЫМ РЕШЕНИЕМ /№1193/ ЮРИЙ ШВЕЦ
Саме тут Швець розповів, якою була підготовка від НАТО до візиту директора до хйла ... а сме - 18 серпня навчання НАТО над ( біля) північнозахідним кордоном рашки .