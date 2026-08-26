Забудьте про це. Будуть наслідки: Сподіваюся, глава ЦРУ передав Путіну попередження щодо ескалації, - Блюменталь

Сенатор США Річард Блюменталь прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Попередження для Путіна

"Я не отримував жодної закритої інформації чи розвідданих. Але як людина, яка знайома з розвідданими щодо Путіна і загалом щодо України, я сподіваюся, що він передав попередження щодо ескалації. А саме: забудьте про це. Будуть наслідки", – зазначив Блюменталь.

Сенатор зауважив, що російський диктатор має знати, що "Сполучені Штати будуть залучені, якщо відбудеться така ескалація, яку він може розглядати".

"Я сподіваюся – насправді я дуже сподіваюся, – що послання було таким: "Не робіть цього. Забудьте про це. Вам не дадуть можливості діяти безкарно", – наголосив Блюменталь.

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Що передувало?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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