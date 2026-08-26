Науседа про візит глави ЦРУ до Москви: Ми дізналися напередодні, про результати буде відомо наступного тижня

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що знав про візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня ще напередодні.

Про це Науседа сказав у середу у Вільнюсі на спільній з президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Науседа

Так, президента Литви запитали, чи було йому відомо про цей візит ще напередодні, а також чи йому відомо про зміст цих розмов та чому Реткліфф летів з Риги.

"Я відповім коротко. Щодо зустрічі – так, ми знали. Я не хочу обговорювати зміст зустрічі, тому що перш за все це зустріч між цими двома країнами (США та РФ. – Ред.), і це предмет їхнього обговорення. Наші партнери нам повідомили, що інформацію стосовно цієї зустрічі, її мети та змісту нам повідомлять без затримки, практично, на наступному тижні", – зазначив Науседа.

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Він також припустив, що ця зустріч присвячена зменшенню геополітичних напружень, і висловився позитивно стосовно цього.

Що передувало?

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.

За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.

Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

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