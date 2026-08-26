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Новини Відносини США та РФ
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Візит глави ЦРУ до Москви: Пєсков каже, що це були "контактами між спецслужбами"

Кремль відреагував на візит глави ЦРУ до Москви: що відомо?

У Кремлі прокоментували візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі WP заявив, що візит Реткліфа був пов'язаний із "контактами між спецслужбами".

Інші додаткові подробиці він відмовився надати.

Раніше Кремль повідомляв, що не має інформації про військовий літак США, який прибув до аеропорту "Внуково".

Там зазначили, що російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Читайте: Пєсков про "буферну зону" на Донбасі: Це "частина Росії", третя сторона не може там керувати

Що передувало?

  • Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.

  • Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.

  • США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
  • За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
  • Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.

Також читайте: "Хто розпалив цей вогонь?" – прем’єр Британії Бернем відповів Пєскову на критику передачі ракетних технологій Україні

Автор: 

Пєсков Дмитро (1801) росія (47479) США (22492) ЦРУ (140) Реткліфф Джон (6)
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Топ коментарі
+4
напівправда гірше брехні, вводить в оману... унітазний "йоршик" бреше й не моргне...
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26.08.2026 09:38 Відповісти
+3
Реткліфф - не ватник, на відміну від Віткоффа. Реткліфф світоглядом ближче до Рубіо, так що приводів для занепокоєння в нас не повинно бути.
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26.08.2026 09:58 Відповісти
+2
Можна було би повірити, що "візит Реткліфа був пов'язаний із контактами між спецслужбами" - якби не термінове рандеву Реткліфа з ****** (якому скасував всі інші заходи). Втім, ***** ж досі командує своїм кагебе, сіреч, фсб. ХЗ.
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26.08.2026 09:51 Відповісти

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