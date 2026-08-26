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Візит глави ЦРУ до Москви: Пєсков каже, що це були "контактами між спецслужбами"
У Кремлі прокоментували візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня.
Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі WP заявив, що візит Реткліфа був пов'язаний із "контактами між спецслужбами".
Інші додаткові подробиці він відмовився надати.
Раніше Кремль повідомляв, що не має інформації про військовий літак США, який прибув до аеропорту "Внуково".
Там зазначили, що російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.
Що передувало?
- Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув у Москву для проведення переговорів із російськими чиновниками.
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Російські ЗМІ пишуть, що у Путіна було призначено дуже масштабний захід із сотнями людей, але кілька днів тому його перенесли.
- США попросили Україну утриматися від атак на Москву, Санкт-Петербург та північ Росії через візит своїх чиновників.
- За даними ЗМІ, Реткліфф міг попередити Путіна про наслідки нової мобілізації та нападу на НАТО.
- Зазначимо, що востаннє директор ЦРУ Вільям Бернс особисто відвідував Росію у листопаді 2021, щоб застерегти від військових дій проти України та з'ясувати причини нарощування російських військ біля кордонів.
Топ коментарі
+4 Панас Стець #551129
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+3 Ан Мур
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+2 Ан Мур
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