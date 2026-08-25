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Пєсков про "буферну зону" на Донбасі: Це "частина Росії", третя сторона не може там керувати

Буферна зона на Донбасі: Кремль відкидає ідею

Речник диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ідею створення "буферної зони" на Донбасі.

Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Донбас - частина Росії, третя сторона не може займатися управлінням російських регіонів", - сказав він.

Також читайте: Київ відчуватиме "відповіді" РФ на удари "щодня та щоночі", - Пєсков

Що передувало?

  • Раніше видання The Times повідомило, що разом зі США та Європою було розроблено комплекс пропозицій щодо припинення війни в Україні.

План передбачатиме:

  • припинення вогню;
  • взаємне виведення російських та українських військ з лінії фронту;
  • створення буферної зони.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1800) Донбас (19653)
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Топ коментарі
+8
Розробляйте пропозиції й надалі США та Європа. Довбой@би,чи прикидаються? Чи просто все всіх влаштовує окрім звісно України?
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25.08.2026 12:55 Відповісти
+6
Їхній ох*їзм немає меж...і в цілому напевно треба багатьом в них повчитися бо як бачите ніхто з ними навіть не спорить коли вони несуть повну х*йню а Україні потрібно ще доказувати свої права і приналежність територій Американцям чи ще іншим які навіть після всього все одно можуть сказати "але там багато російсько мовних" чи ще якусь х*йню. А цим п*дапасам взагалі пох*й вписали собі на туалетній бумажці "ИсКлНнО РУссКАя ТирЕторриЯ і всьо на нах*й оддавай нам наш Данбас епта!"
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25.08.2026 12:59 Відповісти
+3
Тим самим болотні підтвердили, що вони згідні тільки на розвал або знищення рашки. Ось і шлях до миру у світи !
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25.08.2026 13:04 Відповісти

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