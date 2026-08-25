Пєсков про "буферну зону" на Донбасі: Це "частина Росії", третя сторона не може там керувати
Речник диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ідею створення "буферної зони" на Донбасі.
Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Донбас - частина Росії, третя сторона не може займатися управлінням російських регіонів", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше видання The Times повідомило, що разом зі США та Європою було розроблено комплекс пропозицій щодо припинення війни в Україні.
План передбачатиме:
- припинення вогню;
- взаємне виведення російських та українських військ з лінії фронту;
- створення буферної зони.
Топ коментарі
+8 Gary Grant
показати весь коментар25.08.2026 12:55 Відповісти Посилання
+6 Luis Santos
показати весь коментар25.08.2026 12:59 Відповісти Посилання
+3 Olexa N #465183
показати весь коментар25.08.2026 13:04 Відповісти Посилання
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