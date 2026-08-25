Пєсков про "буферну зону" на Донбасі: Це "частина Росії", третя сторона не може там керувати

Речник диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ідею створення "буферної зони" на Донбасі.

Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Донбас - частина Росії, третя сторона не може займатися управлінням російських регіонів", - сказав він.

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Що передувало?

Раніше видання The Times повідомило, що разом зі США та Європою було розроблено комплекс пропозицій щодо припинення війни в Україні.

План передбачатиме:

припинення вогню;

взаємне виведення російських та українських військ з лінії фронту;

створення буферної зони.

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