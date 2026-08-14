Україна передала документ США про те, що Росія може не захопити Донбас навіть у 2027 році, - ЗМІ

Фото: Суспільне Донбас

Київ у приватному порядку повідомив адміністрації президента США Дональда Трампа, що Росія може виявитися нездатною захопити частину Донецької області, яка залишається під контролем України, навіть у 2027 році.

Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на документ, який бачило видання, передає Цензор.НЕТ.

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Що передав Київ Вашингтону

Оцінка з'явилася на тлі того, що Москва продовжує вимагати від України виведення військ із Донецької області в рамках мирного процесу під егідою США. Натомість Київ доводить, що темпи просування росіян на фронті настільки уповільнилися, що Москві може не вдатися досягти своїх територіальних цілей силою.

Україна досі контролює 21-22% території Донецької області — трохи більше однієї п'ятої регіону залишається поза контролем Росії.

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Документ, переданий адміністрації Трампа посольством України у Вашингтоні, стверджує, що територіальні просування РФ уповільнилися до менш ніж 100 квадратних кілометрів на місяць. За такого темпу, йдеться в документі, заявлені цілі Москви на Донеччині можуть бути відкладені за межі 2027 року.

Ця оцінка спростовує один із аргументів Кремля в мирному процесі — про те, що Україні варто відмовитися від території, оскільки Росія все одно зрештою захопить її силою.

Москва хоче Донбас без бою за нього

Росія вимагає від України виведення військ з Донбасу, який включає частково окуповані Донецьку та Луганську області, як ключову умову миру. Фактично Москва вимагає, щоб Київ здав територію, яку російським військам не вдалося захопити воєнним шляхом.

Кремль уже пропустив кілька власних дедлайнів щодо захоплення регіону: раніше Москва планувала взяти під контроль Донецьку область і решту Донбасу до кінця 2025 року та, за даними видання, повідомляла про ці наміри президенту США Дональду Трампу. Попри тривалі наступальні дії, російським військам не вдалося досягти прориву.

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Представник Білого дому підтвердив Kyiv Independent, що адміністрація Трампа отримала українську оцінку:

"Президент Трамп має милосердне серце і хоче, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент і його команда, як і раніше, прагнуть відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що нам врешті-решт вдасться укласти мирну угоду".

Київ також попереджає про нову мобілізацію у РФ

Оцінка бойової ситуації в документі містить попередження для Вашингтона: Росія може спробувати компенсувати труднощі на фронті масштабнішою кампанією з набору військових. У документі йдеться, що Москва розглядає можливість мобілізації до 500 тисяч додаткового особового складу після вересня.

Це попередження з'явилося на тлі того, що українські посадовці цього літа неодноразово висловлювали занепокоєння підготовкою Росії до нової хвилі мобілізації. Зеленський 11 серпня заявив, що Україна має докази того, що Москва планує розпочати повну мобілізацію після парламентських виборів у РФ наступного місяця.

За даними документа, Росія зазнала рекордних втрат у липні — близько 14 тисяч одиниць військової техніки та 42 800 особового складу.

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Тиск на Росію та дефіцит Patriot

В оцінці також деталізується кампанія України з підвищення вартості війни для Росії. Останніми місяцями Київ активізував удари по військовій інфраструктурі, логістичних вузлах та стратегічних об'єктах углиб території Росії.

Згідно з документом, удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили потужності з переробки нафти більш ніж на 30%, а оцінені збитки становлять близько $15 мільярдів. Україна також атакувала близько 200 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному та Азовському морях.

Документ також вказує на, ймовірно, найгострішу вразливість України на полі бою — вичерпання запасів ракет-перехоплювачів Patriot. За даними документа, 5 серпня Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети, жодну з яких не вдалося перехопити через виснаження запасів перехоплювачів PAC-2 та PAC-3.

Дипломатичне джерело повідомило виданню, що посольство регулярно інформує адміністрацію США про пріоритетні потреби оборони країни.

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