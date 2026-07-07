Росія не зможе захопити решту Донбасу до кінця 2027 року, їй бракує сил, - НАТО
Амбітні плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей до кінця наступного року залишаються нереалістичними.
Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Провал планів РФ
Відповідаючи на запитання щодо ймовірних термінів, які можуть знадобитися РФ для спроби повної окупації решти територій Донецької області, представник Альянсу з іронією згадав початкові амбіції загарбників.
"За російськими оцінками, їм мало б знадобитися 3 дні, а сьогодні ми бачимо, що за ці міста точиться постійна запекла боротьба...", – зазначив він.
Жодних вартих довіри прогнозів для Кремля
- У Північноатлантичному Альянсі закликали не вірити російським пропагандистським вкидам про нібито близький обвал українського фронту.
"Отже, все це означає, що я не думаю, що існують якісь варті довіри оцінки того, що Росія зможе взяти пояс міст-фортець у будь-який момент протягом наступного року. Це займе набагато більше часу, ймовірно, набагато більше" – додав високопосадовець.
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