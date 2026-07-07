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Новини Територіальні поступки
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Росія не зможе захопити решту Донбасу до кінця 2027 року, їй бракує сил, - НАТО

Донецька область
Фото: Суспільне Донбас

Амбітні плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повної окупації Донецької та Луганської областей до кінця наступного року залишаються нереалістичними.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО на полях саміту в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Провал планів РФ

Відповідаючи на запитання щодо ймовірних термінів, які можуть знадобитися РФ для спроби повної окупації решти територій Донецької області, представник Альянсу з іронією згадав початкові амбіції загарбників.

"За російськими оцінками, їм мало б знадобитися 3 дні, а сьогодні ми бачимо, що за ці міста точиться постійна запекла боротьба...", – зазначив він.

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Жодних вартих довіри прогнозів для Кремля

  • У Північноатлантичному Альянсі закликали не вірити російським пропагандистським вкидам про нібито близький обвал українського фронту.

"Отже, все це означає, що я не думаю, що існують якісь варті довіри оцінки того, що Росія зможе взяти пояс міст-фортець у будь-який момент протягом наступного року. Це займе набагато більше часу, ймовірно, набагато більше" – додав високопосадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін прагне повністю захопити Донеччину до 31 грудня, це вже 15-й "крайній термін", - Зеленський

Автор: 

НАТО (7317) територіальні претензії (79) Донбас (21871) Донецька область (11462) війна в Україні (8694)
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Топ коментарі
+7
Ця всрата ната було створена для того, щоб зупинити цю війну, а вона лише прогнози декларує та спостерігає, як у центрі Європи Україна стікає кровью. Кляті імпотенти, посилюють оборону Польщі замість того, щоб озброїти нас до зубів, а усе інше ми б самі зробили.
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07.07.2026 18:09 Відповісти
+4
Тоже так думаю. До Славянска 17км, до Краматорска 15км. Куда им на ишаках и мопедах(эа 1.5 отчетных года).
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07.07.2026 18:09 Відповісти
+2
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07.07.2026 18:14 Відповісти

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