Россия не сможет захватить остальную часть Донбасса до конца 2027 года, ей не хватает сил, — НАТО
Амбициозные планы российского диктатора Владимира Путина по полной оккупации Донецкой и Луганской областей к концу следующего года остаются нереалистичными.
Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Провал планов РФ
Отвечая на вопрос о вероятных сроках, которые могут потребоваться РФ для попытки полной оккупации остальных территорий Донецкой области, представитель Альянса с иронией вспомнил первоначальные амбиции захватчиков.
"По российским оценкам, им должно было понадобиться 3 дня, а сегодня мы видим, что за эти города идет постоянная ожесточенная борьба..." — отметил он.
Никаких заслуживающих доверия прогнозов для Кремля
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"Итак, все это означает, что я не думаю, что существуют какие-то заслуживающие доверия оценки того, что Россия сможет взять пояс городов-крепостей в любой момент в течение следующего года. Это займет гораздо больше времени, вероятно, гораздо больше", – добавил высокопоставленный чиновник.
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