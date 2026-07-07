Россия не сможет захватить остальную часть Донбасса до конца 2027 года, ей не хватает сил, — НАТО

Фото: Суспільне Донбас

Амбициозные планы российского диктатора Владимира Путина по полной оккупации Донецкой и Луганской областей к концу следующего года остаются нереалистичными.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

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Провал планов РФ

Отвечая на вопрос о вероятных сроках, которые могут потребоваться РФ для попытки полной оккупации остальных территорий Донецкой области, представитель Альянса с иронией вспомнил первоначальные амбиции захватчиков.

"По российским оценкам, им должно было понадобиться 3 дня, а сегодня мы видим, что за эти города идет постоянная ожесточенная борьба..." — отметил он.

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Никаких заслуживающих доверия прогнозов для Кремля

В Североатлантическом альянсе призвали не верить российским пропагандистским уткам о якобы скором обвале украинского фронта.

"Итак, все это означает, что я не думаю, что существуют какие-то заслуживающие доверия оценки того, что Россия сможет взять пояс городов-крепостей в любой момент в течение следующего года. Это займет гораздо больше времени, вероятно, гораздо больше", – добавил высокопоставленный чиновник.

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