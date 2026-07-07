Россия не готовит нападение на страны НАТО, но продолжает гибридные атаки, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на данный момент нет признаков подготовки Россией нападения на страны НАТО. В то же время он подчеркнул, что Москва продолжает осуществлять гибридные атаки против европейских государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кристерссон сказал в интервью Bloomberg во время саммита НАТО в Анкаре.

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По словам главы шведского правительства, Россия "очень хорошо осознает", что нападение на любую страну Альянса было бы "крайне плохой идеей".

"Мы не видим никаких признаков этого, но видим немало признаков различных видов гибридных угроз и действий", — заявил Ульф Кристерссон.

В качестве примеров таких действий он привел повреждение подводных кабелей, а также деятельность судов российского "теневого флота", которые, по его словам, действуют безрассудно.

Отдельно премьер Швеции упомянул массированные воздушные атаки России по украинским городам. Он подчеркнул, что это является дополнительным основанием для усиления военной поддержки Украины.

"Это дает нам весомое основание предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, необходимых для того, чтобы она могла защищаться. Мы должны четко дать России понять, что время не на ее стороне", — подытожил Кристерссон.

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