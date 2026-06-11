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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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РФ вряд ли рискнет атаковать страны Балтии, - генерал НАТО Гринкевич

Что в НАТО говорят о возможной агрессии РФ против стран Балтии?

Россия вряд ли попытается напасть на страны Балтии, поскольку осознает, что не сможет добиться успеха, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич.

Его цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, Альянс внимательно следит за передвижениями российских войск и постоянно анализирует разведывательные данные в сотрудничестве с государствами-членами.

Гринкевич считает, что Россия не стремится к прямому конфликту с НАТО и понимает, что у Альянса есть ряд преимуществ, недостижимых для Москвы.

В то же время генерал заверил, что Альянс готов к любому развитию событий.

"Если бы такой сценарий возник - то, безусловно, мы готовы. Все 32 страны готовы воевать уже сегодня", - добавил он.

Читайте: Россия провела учения флота в Калининграде на фоне маневров НАТО

Автор: 

НАТО (10677) Балтия (415) россия (97884) Гринкевич Алексус (21)
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Топ комментарии
+4
Та скільки вам повторювати що кацапстаном керують безмізкові кончені ідіоти! Ідіоти непередбачувані!
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11.06.2026 15:31 Ответить
+2
Don't Look Up!
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11.06.2026 15:27 Ответить
+2
Так нападуть не вони, а армія Придністров`я чи ДНР, або сині чі фіолетові чоловічкі. Поки НАТО вирішить, а хто це такі, привіт Балтія.
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11.06.2026 15:47 Ответить
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Don't Look Up!
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11.06.2026 15:27 Ответить
"Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні" Джерело: https://censor.net/ua/n4007881
🤣🤣🤣
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11.06.2026 15:29 Ответить
Та скільки вам повторювати що кацапстаном керують безмізкові кончені ідіоти! Ідіоти непередбачувані!
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11.06.2026 15:31 Ответить
Висновок: Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - посада не військова, а політична.
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11.06.2026 15:31 Ответить
начебто колись було інакше
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11.06.2026 15:49 Ответить
Готові воювати руками і мізками України - забув додати потужний хєнєраль
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11.06.2026 15:31 Ответить
Усi на шашлики - 2!
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11.06.2026 15:35 Ответить
Та ні. Країни НАТО збільшують витрати на оборону на відміну від шашличного Лідора до 24 лютого 2022.
Його повії перед самим нападом роzії верещали, що вимоги опозиції збільшити фінансування армії, це піар.
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11.06.2026 15:42 Ответить
Без образ, ви всіма 32 країнами програли талібам, хоча вам за гроші допомагав весь Афганістан.
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11.06.2026 15:42 Ответить
Так нападуть не вони, а армія Придністров`я чи ДНР, або сині чі фіолетові чоловічкі. Поки НАТО вирішить, а хто це такі, привіт Балтія.
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11.06.2026 15:47 Ответить
Так напад буде у вигляді диверсій, саботажу, панічних чуток, руйнування логістики, безладу, масованих дронових атак - все як любить пу, по гібридному плану. І скоріш за все восени, бо закривається вікно можливостей - Трампа можуть відсунуть.
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11.06.2026 16:42 Ответить
а я доповню, треба готуватись до шашликів, росіяни також люди вони не нападуть, вони не хочуть війни нах
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11.06.2026 16:01 Ответить
Тупий як і вся НАТО-- про шашлики розказує! Спасає НАТО тільки те що ***** є *****-- тупе та ще й сцикливе-- ганяв війська по білорусі замість марш-броска на Варшаву. Дві години і БТРи без ЄДИНОГО пострілу за 100 км від Варшави + 20- 30 ядерних боєголовок і Польща РАЗОМ з Європою і НАТОю в ЖОПІ! Всі забаганки ***** ВИКОНАЄМО! Все це ВЖЕ СЬОГОДНІ стосується і країн Балтії!
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11.06.2026 16:03 Ответить
Пане генерале, визакликаєтє страни Балтії готуватись до шашликів?
І будь ласка, николи не кажить николи.
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11.06.2026 16:04 Ответить
Я теж так думаю. Інша справа,якби Рашці вдалося ,дійсно,за 3 дні взяти Україну в 22: тоді вони б отримали українські людські ресурси в армію,не було б таких втрат,як зараз і вихід на кордони Польщі...
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11.06.2026 16:13 Ответить
Ви проти роти українських дронщиків не встояли. А росія вже так само воює. Ідіоти
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11.06.2026 16:39 Ответить
 
 