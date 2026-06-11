РФ вряд ли рискнет атаковать страны Балтии, - генерал НАТО Гринкевич
Россия вряд ли попытается напасть на страны Балтии, поскольку осознает, что не сможет добиться успеха, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Алексус Гринкевич.
Его цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, Альянс внимательно следит за передвижениями российских войск и постоянно анализирует разведывательные данные в сотрудничестве с государствами-членами.
Гринкевич считает, что Россия не стремится к прямому конфликту с НАТО и понимает, что у Альянса есть ряд преимуществ, недостижимых для Москвы.
В то же время генерал заверил, что Альянс готов к любому развитию событий.
"Если бы такой сценарий возник - то, безусловно, мы готовы. Все 32 страны готовы воевать уже сегодня", - добавил он.
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🤣🤣🤣
Його повії перед самим нападом роzії верещали, що вимоги опозиції збільшити фінансування армії, це піар.
І будь ласка, николи не кажить николи.