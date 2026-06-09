Россия провела учения флота в Калининграде на фоне маневров НАТО

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Российский Балтийский флот провёл военные учения в Калининградской области на фоне масштабных маневров НАТО в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские ресурсы.

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Российские маневры в Калининграде на фоне активности НАТО

По данным российского агентства "Интерфакс", учения проходили в Калининграде и вблизи него. В них приняли участие около десяти военных самолетов, среди которых истребители и бомбардировщики, а также два небольших ракетных корабля.

Во время учений военные отрабатывали боевые действия. В частности, осуществляли запуски неуправляемых авиационных ракет и тренировались наносить ракетные удары.

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Напряжение растет: заявления сторон

Калининградский эксклав расположен между странами НАТО — Литвой и Польшей. Регион сильно милитаризован и выполняет роль штаб-квартиры Балтийского флота РФ.

Учения совпали по времени с крупными военно-морскими маневрами НАТО, которые стартовали 4 июня и продлятся до 20 июня. В них принимают участие около 20 кораблей из 15 стран и примерно 6 тысяч военнослужащих.

В конце мая министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Альянс должен продемонстрировать способность "проникнуть в Калининград в случае необходимости".

"Россия располагает всеми необходимыми средствами для уничтожения любых сил, которые попытаются атаковать", — заявил в ответ российский диктатор Владимир Путин.

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