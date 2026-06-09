Росія провела навчання флоту в Калінінграді на тлі маневрів НАТО
Російський Балтійський флот провів військові навчання у Калінінградській області на тлі масштабних маневрів НАТО в регіоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ресурси.
Російські маневри у Калінінграді на фоні активності НАТО
За даними російського агентства "Інтерфакс", навчання відбувалися у Калінінграді та поблизу нього. У них взяли участь близько десяти військових літаків, серед яких винищувачі та бомбардувальники, а також два невеликі ракетні кораблі.
Під час навчань військові відпрацьовували бойові дії. Зокрема, здійснювали запуски некерованих авіаційних ракет та тренувалися завдавати ракетних ударів.
Напруга зростає: заяви сторін
Калінінградський ексклав розташований між країнами НАТО — Литвою та Польщею. Регіон є сильно мілітаризованим і виконує роль штаб-квартири Балтійського флоту РФ.
Навчання збіглися у часі з великими військово-морськими маневрами НАТО, які стартували 4 червня та триватимуть до 20 червня. У них беруть участь близько 20 кораблів із 15 країн і приблизно 6 тисяч військовослужбовців.
Наприкінці травня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Альянс має показати здатність "проникнути у Калінінград у разі потреби".
"Росія має всі необхідні засоби для знищення будь-яких сил, які спробують атакувати", — заявив у відповідь російський диктатор Володимир Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль