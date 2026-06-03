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У Росії молодь штовхають на війну: навчання стає недоступним, а пільги дають родинам загиблих

Кремль скорочує місця у вишах і розширює бонуси для учасників війни проти України

Російська влада продовжує змінювати систему вищої освіти, одночасно посилюючи стимули для участі громадян у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, у Росії скоротили 47 тисяч платних місць у закладах вищої освіти за низкою гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей.

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Скорочують популярні спеціальності

Під скорочення потрапили такі напрями, як юриспруденція, економіка, психологія та менеджмент.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ці спеціальності російська влада вважає "непріоритетними".

Крім того, останнім часом у багатьох російських вишах суттєво зросла вартість навчання.

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Родичам загиблих військових дали нові пільги

Водночас президент РФ Володимир Путін підписав закон, який розширює освітні пільги для членів сімей загиблих військових.

Документ передбачає спеціальні квоти для вдів та родичів загиблих окупантів, які дозволяють вступати до університетів без складання вступних іспитів.

Також для них передбачені безкоштовні підготовчі курси.

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У ЦПД заявили про мілітаризацію освіти

У Центрі протидії дезінформації вважають, що такі рішення свідчать про подальше підпорядкування освітньої системи інтересам війни.

"Логіка проста – загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися. Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони РФ", – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

У ЦПД також наголошують, що російських студентів дедалі частіше розглядають як ресурс для поповнення втрат окупаційної армії.

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агітація (206) молодь (147) пропаганда (2921) росія (70276) навчання (704) війна в Україні (8451)
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Эх. харашо!
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03.06.2026 11:34 Відповісти
Прекрасно... Це веде до знецінювання освіти та її падіння... Коли при Єльцині пішло різке скорочення армії, для офіцерів, які потрапляли під звільнення в запас, за скороченням штатів, було введено дозвіл на вступ до цивільних ВНЗ, на пільгових основах. І люди, які пройшли вже відбір, за рівнем інтелекту, в радянські часи, та отримали основи освіти "вищої школи", пішли в "народногосподарську сферу"... А зараз до ВНЗ підуть "отпрыски пьянава быдла" - бо, здебільшого, саме вони складають основу "пагибших в СВО"...
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03.06.2026 11:36 Відповісти
На справді вони ріжуть бюджетні витрати, бо дуже великий дефіцит бюджета. Там все рівно все закінчиться друкуванням грошей в необмеженій кількості, резервів нема, а війькові витрати це абсолютні збитки. Головне не збавляти темпи знищення нафтової галузі, яка є найбільшим наповнювачем скарбниці рф. Ну і нажаль наші союзники досі споживають російські енергоносії, чим фінансують війну.
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03.06.2026 11:50 Відповісти
Ну так для засрашки-совка все це дуже логічно. Номенклатура (олігархи) - самі про себе подбають. Основу режиму - бидло - треба тягти хоч якось, щоб могли хоча б ногами в пішкодральному штурмі переступати і нав'ючені торби тягти. А середній клас і інтелігенція - то вороги режиму, бо все намагаються шебуршити та відкосити. Ці пільги, вони ж не для покращення якості народонаселення, а виключно винагорода відданого бидла. Ну, поки бидло вважає, що отримання корочки в ВНЗ є "винагородою". Через деякий час, коли виявиться, що корочка диплому ВНЗ взагалі в засрашці нічого не дає (бо всі посади в кабінетах зайняті номенклатурою), і цей стимул зійде нанівець, як він майже втратив значення за совка (в багатьох же в головах мантра "та нахєр та вища освіта, все рівно торгувати на ринку з дипломом філолога та юриста будеш").
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03.06.2026 11:51 Відповісти
Росіянам треба було б зрозуміти, що навіть пільги відносяться лише до тих, хто загинув офіційно, а таких здається на даний час вже менше третини, решта просто "пропала бєзвєсті". Тож ні виплат, ні пільг у них швидше за все не буде, просто втратять рідну людину.
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03.06.2026 12:27 Відповісти
 
 