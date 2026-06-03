У Росії молодь штовхають на війну: навчання стає недоступним, а пільги дають родинам загиблих

Російська влада продовжує змінювати систему вищої освіти, одночасно посилюючи стимули для участі громадян у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації. За даними ЦПД, у Росії скоротили 47 тисяч платних місць у закладах вищої освіти за низкою гуманітарних та соціально-економічних спеціальностей.

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Скорочують популярні спеціальності

Під скорочення потрапили такі напрями, як юриспруденція, економіка, психологія та менеджмент.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ці спеціальності російська влада вважає "непріоритетними".

Крім того, останнім часом у багатьох російських вишах суттєво зросла вартість навчання.

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Родичам загиблих військових дали нові пільги

Водночас президент РФ Володимир Путін підписав закон, який розширює освітні пільги для членів сімей загиблих військових.

Документ передбачає спеціальні квоти для вдів та родичів загиблих окупантів, які дозволяють вступати до університетів без складання вступних іспитів.

Також для них передбачені безкоштовні підготовчі курси.

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У ЦПД заявили про мілітаризацію освіти

У Центрі протидії дезінформації вважають, що такі рішення свідчать про подальше підпорядкування освітньої системи інтересам війни.

"Логіка проста – загинути на фронті вигідніше, ніж вчитися. Кремль остаточно перевів вищу освіту в режим обслуговування війни. Російську молодь позбавляють майбутнього, штучно заганяючи в умови, де єдиним доступним соціальним ліфтом залишається підписання контракту з міноборони РФ", – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

У ЦПД також наголошують, що російських студентів дедалі частіше розглядають як ресурс для поповнення втрат окупаційної армії.

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