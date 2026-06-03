В России молодежь толкают на войну: образование становится недоступным, а льготы дают семьям погибших
Российские власти продолжают реформировать систему высшего образования, одновременно усиливая стимулы для участия граждан в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации. По данным ЦПД, в России сократили 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях по ряду гуманитарных и социально-экономических специальностей.
Сокращают популярные специальности
Под сокращение попали такие направления, как юриспруденция, экономика, психология и менеджмент.
В Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти специальности российские власти считают "неприоритетными".
Кроме того, в последнее время во многих российских вузах существенно выросла стоимость обучения.
Родственникам погибших военных предоставили новые льготы
В то же время президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий образовательные льготы для членов семей погибших военных.
Документ предусматривает специальные квоты для вдов и родственников погибших оккупантов, которые позволяют поступать в университеты без сдачи вступительных экзаменов.
Также для них предусмотрены бесплатные подготовительные курсы.
В ЦПД заявили о милитаризации образования
В Центре противодействия дезинформации считают, что такие решения свидетельствуют о дальнейшем подчинении образовательной системы интересам войны.
"Логика проста – погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться. Кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. Российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с Минобороны РФ", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
В ЦПД также отмечают, что российских студентов все чаще рассматривают как ресурс для пополнения потерь оккупационной армии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль