В России молодежь толкают на войну: образование становится недоступным, а льготы дают семьям погибших

Российские власти продолжают реформировать систему высшего образования, одновременно усиливая стимулы для участия граждан в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации. По данным ЦПД, в России сократили 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях по ряду гуманитарных и социально-экономических специальностей.

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Сокращают популярные специальности

Под сокращение попали такие направления, как юриспруденция, экономика, психология и менеджмент.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти специальности российские власти считают "неприоритетными".

Кроме того, в последнее время во многих российских вузах существенно выросла стоимость обучения.

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Родственникам погибших военных предоставили новые льготы

В то же время президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий образовательные льготы для членов семей погибших военных.

Документ предусматривает специальные квоты для вдов и родственников погибших оккупантов, которые позволяют поступать в университеты без сдачи вступительных экзаменов.

Также для них предусмотрены бесплатные подготовительные курсы.

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В ЦПД заявили о милитаризации образования

В Центре противодействия дезинформации считают, что такие решения свидетельствуют о дальнейшем подчинении образовательной системы интересам войны.

"Логика проста – погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться. Кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. Российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с Минобороны РФ", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД также отмечают, что российских студентов все чаще рассматривают как ресурс для пополнения потерь оккупационной армии.

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