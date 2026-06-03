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Новости Образование в рф Пропагандистские акции РФ
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В России молодежь толкают на войну: образование становится недоступным, а льготы дают семьям погибших

Кремль сокращает места в вузах и расширяет бонусы для участников войны против Украины

Российские власти продолжают реформировать систему высшего образования, одновременно усиливая стимулы для участия граждан в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации. По данным ЦПД, в России сократили 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях по ряду гуманитарных и социально-экономических специальностей.

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Сокращают популярные специальности

Под сокращение попали такие направления, как юриспруденция, экономика, психология и менеджмент.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что эти специальности российские власти считают "неприоритетными".

Кроме того, в последнее время во многих российских вузах существенно выросла стоимость обучения.

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Родственникам погибших военных предоставили новые льготы

В то же время президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий образовательные льготы для членов семей погибших военных.

Документ предусматривает специальные квоты для вдов и родственников погибших оккупантов, которые позволяют поступать в университеты без сдачи вступительных экзаменов.

Также для них предусмотрены бесплатные подготовительные курсы.

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В ЦПД заявили о милитаризации образования

В Центре противодействия дезинформации считают, что такие решения свидетельствуют о дальнейшем подчинении образовательной системы интересам войны.

"Логика проста – погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться. Кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. Российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с Минобороны РФ", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД также отмечают, что российских студентов все чаще рассматривают как ресурс для пополнения потерь оккупационной армии.

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агитация (504) молодежь (249) пропаганда (3771) россия (97772) обучение (621) война в Украине (8393)
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Эх. харашо!
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03.06.2026 11:34 Ответить
Прекрасно... Це веде до знецінювання освіти та її падіння... Коли при Єльцині пішло різке скорочення армії, для офіцерів, які потрапляли під звільнення в запас, за скороченням штатів, було введено дозвіл на вступ до цивільних ВНЗ, на пільгових основах. І люди, які пройшли вже відбір, за рівнем інтелекту, в радянські часи, та отримали основи освіти "вищої школи", пішли в "народногосподарську сферу"... А зараз до ВНЗ підуть "отпрыски пьянава быдла" - бо, здебільшого, саме вони складають основу "пагибших в СВО"...
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03.06.2026 11:36 Ответить
На справді вони ріжуть бюджетні витрати, бо дуже великий дефіцит бюджета. Там все рівно все закінчиться друкуванням грошей в необмеженій кількості, резервів нема, а війькові витрати це абсолютні збитки. Головне не збавляти темпи знищення нафтової галузі, яка є найбільшим наповнювачем скарбниці рф. Ну і нажаль наші союзники досі споживають російські енергоносії, чим фінансують війну.
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03.06.2026 11:50 Ответить
Ну так для засрашки-совка все це дуже логічно. Номенклатура (олігархи) - самі про себе подбають. Основу режиму - бидло - треба тягти хоч якось, щоб могли хоча б ногами в пішкодральному штурмі переступати і нав'ючені торби тягти. А середній клас і інтелігенція - то вороги режиму, бо все намагаються шебуршити та відкосити. Ці пільги, вони ж не для покращення якості народонаселення, а виключно винагорода відданого бидла. Ну, поки бидло вважає, що отримання корочки в ВНЗ є "винагородою". Через деякий час, коли виявиться, що корочка диплому ВНЗ взагалі в засрашці нічого не дає (бо всі посади в кабінетах зайняті номенклатурою), і цей стимул зійде нанівець, як він майже втратив значення за совка (в багатьох же в головах мантра "та нахєр та вища освіта, все рівно торгувати на ринку з дипломом філолога та юриста будеш").
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03.06.2026 11:51 Ответить
Росіянам треба було б зрозуміти, що навіть пільги відносяться лише до тих, хто загинув офіційно, а таких здається на даний час вже менше третини, решта просто "пропала бєзвєсті". Тож ні виплат, ні пільг у них швидше за все не буде, просто втратять рідну людину.
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03.06.2026 12:27 Ответить
 
 